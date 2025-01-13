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HABER
Yayın Tarihi: 13 Ocak 2025 08:15
 ~ Son Güncelleme: 13 Ocak 2025 08:22
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İsrail Batı Şeria'da en az 70 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldırdı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, gece saatlerinde bir şehir sokağı görülüyor. Ön planda bulanık bir figür yer alıyor ve bu figür kollarını iki yana açmış durumda. Arka planda ise silahlı askerler bir grup insanın önünde duruyor. Askerler tam teçhizatlı ve çevrede devriye yapıyor gibi görünüyor. Sokakta kırmızı bir araba ve birkaç park etmiş başka araç da dikkat çekiyor. Fotoğraf genel olarak bir çatışma veya kontrol noktası sahnesini andırıyor. Ayrıca, bir fast-food restoranının tabelası da arka planda seçilebiliyor. Atmosfer gerilim dolu ve askerlerin varlığı bölgedeki güvenlik durumuna dair bir ipucu veriyor.
Fotoğraf: AA

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir beldeye düzenlediği baskınlarda en az 70 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Selfit kentine bağlı Deyr İstiya beldesinde pek çok evi bastı.

AA'nın Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya dayandırdığı haberine göre, İsrail güçlerinin son günlerde Deyr İstiya beldesine sürekli baskınlar düzenlediği ve beldenin giriş çıkışlarını bariyerlerle kapattığı belirtildi.

Haberde, İsrail güçlerinin Deyr İstiya beldesinde aralarında yaşlıların da olduğu yaklaşık 70 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin Selfit kentine bağlı Haris köyünde de bir dükkana baskın yaptığı, Cenin kentinde de Filistinlilere ateş açtığı belirtildi.

Öte yandan, Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde Filistinlilerin araçlarına taşla saldırarak zarar verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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