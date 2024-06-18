İsrail, Batı Şeria'da 640 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınan çocuklarla ilgili açıklama yaptı.

Gazzeli çocuklar maruz kaldıkları işkenceyi anlattı

Açıklamada, İsrail’in en az 640 çocuğu gözaltına aldığı, bu çocuklardan bazılarının serbest bırakıldığı, bazılarının ise hala hapiste tutulduğu kaydedildi.

“250 çocuk işkence gördü”

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 250 çocuğun işkence gördüğü aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden alıkonulan bir grup çocuğun da İsrail'in kuzeyinde bir hapishanede tutulduğu belirtildi.

İsrail güçlerinin dün Ramallah'ta 7 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldığı, birkaç saat sonra serbest bıraktığı kaydedilen açıklamada, çocuğun darbedildiği ve kasıtlı olarak evinden çok uzak bir noktaya bırakıldığı vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk olmak üzere 37 bin 347 Filistinli öldürüldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)