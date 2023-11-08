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HABER
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2023 10:23
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2023 10:49
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İsrail, Batı Şeria'da 2 gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail'in ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik baskın ve saldırıları devam ediyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/08/israil-bati-seria-da-2-gazeteciyi-gozaltina-aldi.jpg
Fotoğraf: Issam Rimawi / AA

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde gece boyunca baskınlarını sürdürdü, aralarında 2 gazetecinin de olduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı’nın (AA) görgü tanıklarından aktardığına göre, İsrail ordusu Ramallah'taki Birzeit Üniversitesi kampüsüne askeri araçlarla baskın düzenledi.

El Halil kentinde evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, Muhammed el-Atraş ve Amir Ebu Arafe adlı 2 gazeteciyi gözaltına aldı. Ayrıca, El Halil kentinin Devra, Harsa, Halhul beldeleri ve El-Arub Mülteci Kampı'na da baskınlar düzenleyen İsrail güçleri birçok Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri Beytüllahim, Ramallah, Nablus, Kalkilye ve Eriha kentlerine de baskınlar düzenledi. Baskınların yaşandığı bölgelerin birçoğunda İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı. Eriha yakınlarındaki Akbet Cebr Mülteci Kampı ile Kalkilye kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinli silahlı direnişçiler arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail güçleri, Gazze'deki saldırılarının yanı sıra 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı operasyonlarını da sürdürüyor.

(HA)

Filistin-İsrail Savaşı Batı Şeria
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