İsrail basını: Yasir Ebu Şebab, Gazze’de öldürüldü

İsrail merkezli Maariv gazetesinden Avi Ashkenazi’nin, İsrailli bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Yasir Ebu Şebab bugün Gazze Şeridi’nde öldürüldü.

Hamas’a karşı savaşan, İsrail destekli “Halk Güçleri”nin lideri olan 32 yaşındaki Yasir Ebu Şebab’ın suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

The Jerusalem Post’a göre, Yasir Ebu Şebab, Hamas tarafından değil, bir aşiret içi çatışmada öldürüldü.

Haberde ayrıca, Ebu Şebab’ın İsrail’in Beerşeba kentindeki Soroka Tıp Merkezi’nde hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların, hastane tarafından reddedildiği belirtildi.

Abu Dabi merkezli Sky News Arabia televizyonu ise haberinde, “Yasir Ebu Şebab, grubun üst düzey komutanı Gassan ed-Duhine ve diğer grup üyeleriyle birlikte, direniş grupları tarafından kurulan iyi planlanmış bir pusuya düştü” ifadelerini kullandı.

Yasir Ebu Şebab hakkında

Gazze’nin güneyinde, Bedevi Terabin aşiretine mensup olan Yasir Ebu Şebab, 7 Ekim 2023 öncesinde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla cezaevindeydi. Ancak, 7 Ekim sonrasında İsrail'in cezaevine düzenlediği bir hava saldırısı sonucu kaçmayı başardı ve ardından Gazze’nin güneyinde önemli bir figür olarak ortaya çıktı.

CNN’in Yasir Ebu Şebab’ın hayatına dair yaptığı kapsamlı habere göre, Ebu Şebab, Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı’na yakın bölgeleri kontrol ediyor ve burada “Halk Güçleri” adını verdiği, yaklaşık 300 kişilik silahlı bir gruba liderlik ediyor.

Ebu Şebab, “Gazze’ye ulaşan yardım konvoylarını yağmalamaya karşı korumak için” hareket ettiğini savunuyor. Ancak, İsrail’in kısıtlı izin verdiği yardımların girişinin ardından, yağmalama olaylarının örgütün gözetiminde giderek arttığı bildiriliyor.

Ebu Şebab ve örgütünün, İsrail tarafından desteklendiğine dair raporlar da bulunuyor. İsrailli yetkililer, Ebu Şebab'ın milislerine silah temin ettiklerini kabul ediyor. Bu, “Hamas’a karşı yerel grupları silahlandırmayı amaçlayan bir operasyonun parçası” olarak tanımlanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu gizli operasyonu savunarak güvenlik güçlerinin “Hamas’a karşı olan aileleri harekete geçirdiğini” belirtti. Netanyahu, Ebu Şebab’dan doğrudan bahsetmese de, İsrailli yetkililer CNN’e, Ebu Şebab’ın bu programın bir parçası olduğunu açıkladı. Ebu Şebab ise CNN’e verdiği yanıtta, “İsrailliler, bizim adamlarımıza hiçbir silah vermedi” dedi.

Hamas, Ebu Şebab’ı “hain ve çete lideri” olarak tanımlıyor.

Ebu Şebab’ın ailesi ise onunla herhangi bir bağlantıları olmadığını belirtti. Aile, Ebu Şebab ve grubunun “tehlikeli güvenlik faaliyetlerine katıldığını”, “gizli birimler içinde çalıştığını” ve “Filistin halkını acımasızca öldüren Siyonist işgal güçlerini desteklediğini” gösteren videoları izlediklerini ifade etti. Aile, Ebu Şebab’dan tamamen ayrıldıklarını vurgulayarak, onun grubuna katılan herkese aynı şeyi yapmalarını tavsiye etti.