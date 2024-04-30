İsrail basını: Kudüs’te bir polisi bıçaklayan Türkiyeli turist öldürüldü

İsrail’den yayın yapan Ynetnews’in haberine göre, Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Herod Kapısı yakınlarında İsrail polisine yönelik bıçaklı saldırı düzenlendi.

Polisin orta derecede yaralandığı, saldırıyı düzenleyen kişinin ise polisler tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Saldırının, 34 yaşındaki Türkiyeli bir turist tarafından düzenlendiği ve adının Hasan Saklanan olduğu bildirildi. Hasan Saklanan'ın dün (29 Nisan) Ürdün’den Batı Şeria’ya turist olarak giriş yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan saldırının ardından Mescid-i Aksa’ya girişlerin kapatıldığı kaydedildi.

İsrail polisi, saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin kaldığı Doğu Kudüs'teki otele baskın düzenlerken, olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı.

“Konu yakından takip ediliyor”

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Anadolu Ajansı'na yaptıkları açıklamada, konunun Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiğini ve olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını belirtti.

(VC)