İsrail, basın aracını hedef aldı, 2 gazeteciyi öldürdü

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında basın mensuplarının içinde olduğu aracı bombaladı.

Saldırıda Mustafa Süreyya ve Hamza ed-Dahduh isimli 2 gazeteciyi öldürdü.

Hamza ed-Dahduh, Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğluydu. Vail ed-Dahduh, İsrail'in 25 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılarda eşi, oğlu, kızı ve torununu kaybetmişti. Dahduh’un kendisi de aralık ayında düzenlenen İsrail saldırısında yaralanmıştı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazesi, Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hamas: Savaş suçu

Hamas, gazetecilerin öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Siyonist işgalin gazeteciler Dahduh ve Süreyya'yı hedef alması, gazetecileri terörize etmeyi, gerçekleri bildirmek ve işgalin suçlarını haber yapmaktan caydırmayı amaçlayan kasıtlı bir savaş suçudur" dedi.

Ayrıca uluslararası insan hakları kuruluşlarını, İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarını belgelemeye çağırdı.

Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 109'a yükseldi

Öte yandan İsrail saldırılarının başından bu yana Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 109'a yükseldi. Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in saldırılarında Gazze'deki gazetecilerin yüzde 9'unun öldürüldüğünü kaydetti.

Sendika, Dahduh ile Süreyya'nın öldürülmesinin kınandığı açıklamada, bu saldırıların gazetecileri korkutamayacağını, bilakis İsrail'in işlediği suçları ve yürüttüğü soykırım savaşını aktarma konusundaki kararlılıklarını daha da artıracağını kaydetti.

İsrail'in yaptıklarının cezasız kalması nedeniyle bu suçları işlemeye devam ettiğini belirten sendika, Uluslararası Ceza Mahkemesine "Filistinli gazetecilerin hedef alınmasıyla ilgili soruşturma açma" çağrısı yaptı.

(HA)