İsrail Başbakanlık Ofisi: Netanyahu, Mısır’daki zirveye katılmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Mısır’da yapılacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’ne katılmayacağı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Netanyahu’yu Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine Şarm el-Şeyh’de düzenlenecek zirveye davet ettiği belirtildi.

Davet için Trump’a teşekkür eden Netanyahu’nun “tatil başlangıcına yakın olması nedeniyle zirveye katılamayacağını söylediği” ifade edildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce barış zirvesine davet edilmemişti. Ancak Trump’ın araya girerek Netanyahu’yu davet ettiği belirtilmişti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şenavi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Şenavi, yaptığı yazılı açıklamada, “Abbas ile Netanyahu, Gazze'deki saldırıların durdurulmasına ilişkin anlaşmayı pekiştirmek ve buna bağlı kalma taahhüdünü vurgulamak amacıyla Barış Zirvesi'ne katılacak” ifadesine yer verdi.

Mısır’ın resmi yayın organı El-Ahram gazetesi ise, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi

Mısır’ın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Şarm el-Şeyh, Sina Yarımadası’nın güney ucunda, Sina Dağı ile Kızıldeniz arasındaki kıyı şeridinde yer alıyor.

Kent bugün, Es-Sisi ile Trump’ın eş başkanlığında düzenlenecek zirveye ev sahipliği yapacak. Zirveye 20’den fazla dünya liderinin katılması bekleniyor.

Mısır Cumhurbaşkanlığı, 11 Ekim’de yaptığı açıklamada, zirvenin amacını “Gazze Şeridi’ndeki soykırım niteliğindeki İsrail savaşını sona erdirmek, kalıcı barış çabalarını güçlendirmek ve Ortadoğu’da güvenlik ile istikrarda yeni bir dönemin kapısını aralamak” olarak duyurdu.

Mısır medyasına sızan ön program taslağına göre zirve, Sisi ile Trump’ın ikili görüşmesiyle başlayacak. Ardından, liderler ve devlet başkanlarının katılımıyla genel oturum gerçekleştirilecek.

Ortak fotoğraf çekiminin ardından, Sisi ve Trump, zirvenin hedeflerini ve Gazze’de barışın sürdürülmesi ile insani yardımların kolaylaştırılmasına yönelik atılacak adımları içeren açıklamalarda bulunacak.

Programda ayrıca, liderler ve heyetler arasında ikili görüşmelerin yer alacağı, diğer bazı gündem başlıklarının ise hâlen şekillendirilmekte olduğu ifade edildi.

*Şarm el-Şeyh’in haritadaki konumu. (Kaynak: Encyclopedia Britannica)

Kesinleşen katılımcılar arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra; Ürdün Kralı II. Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani, Kuveyt Başbakanı Şeyh Ahmed Abdullah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bulunuyor.

Diğer katılımcılar arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kanada Başbakanı Mark Carney, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani yer alıyor.

Ayrıca, BAE Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Devlet Bakanı Kirti Vardhan Singh ve Japonya’nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai de zirveye katılacak isimler arasında bulunuyor.