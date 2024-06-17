İsrail Başbakanı Netanyahu, Savaş Kabinesi'ni feshetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısının ardından "olağanüstü hal hükümeti" olarak kurulan Savaş Kabinesi'ni feshetti.

Netanyahu'nun haftalık Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

İsrail basınının haberine göre; Netanyahu, Savaş Kabinesi üyelerine "kabinenin feshedildiği" bilgisini verdi.

Benny Gantz'ın mevcut Savaş Kabinesi'nden ayrılmasının ardından yeni bir kabine kurulmayacağını ifade eden Netanyahu, Savaş Kabinesi'nin Gantz'ın talebiyle kurulduğunu ve istifasından sonra da kabineye ihtiyaç kalmadığını söyledi

Savaş Kabinesi niçin kuruldu?

Hamas'ın, 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırısından dört gün sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, "acil durum hükümeti" ve daraltılmış bir Savaş Kabinesi kurulması konusunda anlaşmıştı.

Kabinedeki isimler İsrail'in devam eden operasyonlarıyla ilgili kilit kararları veriyordu.

Savaş Kabinesi üyesi Gantz, 9 Haziran'da olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Gantz'ın ardından Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa etmişti.

Kabinede yer alan isimler:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Üye)

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant (Üye)

Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Binyamin (Benny) Gantz (Üye)

Tümgeneral Gadi Eisenkot (Gözlemci)

İsrail Stratejik İlişkiler Bakanı Ron Dermer (Gözlemci)

(RT)