İsrail ateşkesi ihlal etti: Gazze'de süreç nasıl ilerleyecek?

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, harita üzerinde çizilen fakat sahada neresi olduğu net belli olmayan "sarı hattı" geçtiği öne sürülen Filistinlilere ateş açtığını duyurdu.

Gazze Hükümet Medya Ofisi, ateşkesin 80 kez ihlal edildiğinin belgelendiğini ve 97 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ateşkes ihlalinin, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Ateşkes ihlalleri sivillere doğrudan ateş açılması, kasıtlı bombardıman ve hedef alma, eş zamanlı hava saldırıları düzenleme ve bazı sivillerin gözaltına alınması gibi eylemleri kapsıyor. Bu uygulamalar, işgalin saldırgan yaklaşımını sürdürdüğünü, sahada gerilimi tırmandırma niyetini açıkça gösterdiğini ve sürekli olarak kana ve öldürmeye olan susuzluğunu yansıtmaktadır.”

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmada kararlaştırılan her maddeyi, özellikle Gazze’nin tüm bölgelerinde sağlanacak ateşkesi eksiksiz yerine getirme konusunda tam taahhütte bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah bölgesinde herhangi bir olay veya çatışma yaşandığına dair bilgimiz yok. Bu bölgeler, işgal güçlerinin kontrolünde bulunan ‘kırmızı bölgeler’ olarak tanımlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Ateşkes hala yürürlükte"

ABD Başkanı Trump, Air Force One uçağında bir gazetecinin Gazze ateşkesinin hala yürürlükte olup olmadığı sorusuna, “Evet, hala yürürlükte” yanıtını verdi. Trump, “Hamas ile çok sakin bir ortam olmasını sağlamak istiyoruz ve bildiğiniz gibi, onlar oldukça taşkın davrandılar… Ama her halükarda… Mesele sert ama uygun bir şekilde ele alınacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de yürürlüğe giren barış anlaşması kapsamında Hamas'ın silahsızlandırılması sürecine ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı.

Trump başkanlığındaki "Barış Kurulu"na bağlı geçici yönetim organı kurmak için "ön hazırlıklar" yapmaya başladıkları bilgisini paylaşan Kushner, bu yapıya, "nitelikli Filistinliler ile uluslararası uzmanların" da dahil olacağını ifade etti.

Kushner'den soykırım sorusuna yanıt

Kushner, Gazze'de demokrasi potansiyelinin olup olmadığını söylemenin henüz "çok erken" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, önceliklerinin, "istikrarsız yeniden inşa döneminde" bölgeyi "işlevsel hale getirmek" olduğunu savundu.

Gazze'nin, nükleer bomba patlamış gibi göründüğünü ifade eden Kushner, "Orada bir soykırım yaşandığını söyleyebilir misiniz?” sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise Hamas'ı silahsızlandırmak için ABD askerlerinin bölgeye gönderilmesinin "çok düşük ihtimal" olduğunu belirterek, bunun için "silah geri alım programı" düzenleyeceklerini açıkladı.

"Katar saldırısı ABD'ye ihanet"

Gazze'nin yeniden inşasının 50 milyar dolara kadar mal olabileceğini vurgulayan Witkoff, finansmanın ise Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden sağlanacağını kaydetti.

İsrail'in Katar’a saldırısının "ABD’ye ihanet" anlamına geldiğini söyleyen Witkoff, "(Trump) İsraillilerin yaptıklarıyla biraz kontrolden çıktıklarını ve artık çok sert davranıp, uzun vadede çıkarlarına aykırı olduğunu düşündüğü şeyleri yapmalarını engelleme zamanının geldiğini hissetti." ifadesini kullandı.

