DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Ekim 2025 08:45
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2025 09:03
2 dk Okuma

İsrail, ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye saldırdı: 63 ölü

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas’ın ateşkesi ihlâl ettiği iddiasıyla Gazze’ye “şiddetli saldırı” talimatı verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İsrail, ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye saldırdı: 63 ölü
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

İsrail ordusu ateşkesi ihlâl ederek dün (28 Ekim) akşam saatlerinde Gazze ve Deyr el-Belah kentlerine saldırılar düzenledi.

Gazze kentinin batısında, Şifa Hastanesi çevresi ve arka bahçesi insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı.

Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldı
KISMİ ÇEKİLME VE ESİR TAKASI
Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldı
9 Ekim 2025

Saldırılarda şu ana dek 24’ü çocuk olmak üzere 63 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Hükümet Medya Ofisi 20 Ekim’de yaptığı açıklamayla, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin İsrail tarafından 80 kez ihlâl edildiğini duyurmuştu.

İsrail’den açıklama

İsrail savaş uçakları Şati Mülteci Kampı’na, Sabra Mahallesi’ndeki bir eve ve Refah kentine de hava saldırıları düzenledi.

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü, yıkılan evden iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, yaralıların hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, ayrıca, topçu atışlarıyla Deyr el-Belah’ın doğusundaki bölgeleri bombaladı. Saldırıların, ateşkes anlaşması gereği İsrail ordusunun çekildiği Sarı Hat’ın ilerisinde gerçekleştiği bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin İsrail işgali altında bulunan Refah bölgesinde dün “Hamas tarafından düzenlendiğini” iddia ettiği saldırıda Yonah Efraim Feldbaum isimli bir askerinin öldüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Hamas ise saldırıyla ilgisi olmadığını belirterek İsrail’in iddiasını yalanladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi de Başbakan Benjamin Netanyahu’nun, Hamas’ın ateşkesi ihlâl ettiği iddiasıyla Gazze Şeridi’ne yönelik “şiddetli saldırılar” talimatı verdiğini duyurdu. (TY)

İstanbul
İstanbul
Gazze Şeridi israil saldırısı Hamas benjamin netanyahu
İsrail ateşkesi ihlal etti: Gazze'de süreç nasıl ilerleyecek?
20 Ekim 2025
CANLI BLOG
Gazze Şeridi’ndeki ateşkes kapsamında esir takası yapıldı
13 Ekim 2025
Gazze’de ateşkes: Binlerce Filistinli kuzeydeki evlerine dönmeye başladı
10 Ekim 2025
Hamas: "Savaş bitti, kalıcı ateşkes başladı"
9 Ekim 2025
Gazze’de ateşkes sağlanmasına dünyadan tepkiler
9 Ekim 2025
KISMİ ÇEKİLME VE ESİR TAKASI
Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldı
9 Ekim 2025
İsrail ateşkesi ihlal etti: Gazze'de süreç nasıl ilerleyecek?
20 Ekim 2025
CANLI BLOG
Gazze Şeridi’ndeki ateşkes kapsamında esir takası yapıldı
13 Ekim 2025
Gazze’de ateşkes: Binlerce Filistinli kuzeydeki evlerine dönmeye başladı
10 Ekim 2025
Hamas: "Savaş bitti, kalıcı ateşkes başladı"
9 Ekim 2025
Gazze’de ateşkes sağlanmasına dünyadan tepkiler
9 Ekim 2025
KISMİ ÇEKİLME VE ESİR TAKASI
Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldı
9 Ekim 2025
