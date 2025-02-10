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HABER
Yayın Tarihi: 10 Şubat 2025 08:15
 ~ Son Güncelleme: 10 Şubat 2025 08:20
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İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın Bekaa bölgesine hava saldırısı düzenledi

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, geniş bir şehir manzarasının üzerinde yükselen yoğun, gri duman sütunları görülüyor. Arka planda deniz ve açık bir gökyüzü yer almakta. Patlama ya da saldırı sonrası oluşmuş gibi görünen dumanlar, şehrin farklı noktalarından yükseliyor. Ön planda ise farklı yüksekliklerde binalar ve yerleşim yerleri yer alıyor. Görüntü, şehirde yaşanan büyük bir yıkım veya çatışmayı anımsatan dramatik bir sahne sunuyor.
Fotoğraf: AA

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, Lübnan'ın doğusunda bulunan Bekaa ilindeki bir bölgeye hava saldırısı yapıldığını duyurdu.

Adraee, saldırı yapılan bölgede Hizbullah'a ait bir tünelin bulunduğunu iddia ederek, tünelden saldırı "techizatının taşındığını" savundu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise İsrail savaş uçaklarının Bekaa'da bulunan Kaldus-Seba'da bir bölgeyi, ez-Zekbe'de bir kurum binasını ve Sıhlet el-Ma beldesinde bir evi hedef aldığını açıkladı.

Saldırılara dair henüz ölü veya yaralı bildirilmedi.

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Ne olmuştu?

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.

Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
lübnan İsrail israil filistin ateşkes anlaşması İsrail-Lübnan
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