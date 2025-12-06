ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 6 Aralık 2025 14:02
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2025 14:05
İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye havadan saldırdı

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı’nın doğusu da hava saldırılarının hedefi oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye havadan saldırdı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İsrail ordusu, yürürlükteki ateşkese rağmen sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine şiddetli hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda çok sayıda bina patlayıcılarla yıkıldı.

10 Ekim’de ilan edilen ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırılar, sahadaki gerginliği daha da artırdı. AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının özellikle Refah ve Han Yunus’un doğu kesimlerini art arda ağır bombardımana tuttuğunu aktardı.

AA'nın geçtiği habere göre, aynı saatlerde Han Yunus’un doğusu ile Gazze kentinin kuzeyine yoğun topçu atışları yapıldığı bildirildi.

İsrail’e ait zırhlı birliklerin de Han Yunus’un kuzeydoğusuna yoğun ateş açtığı kaydedildi.

İsrail askerleri, Gazze’nin doğusunda bulunan Tuffah ve Şucaiyye mahallelerindeki bazı evleri dinamitle imha etti. Beyt Lahiya ve Bureyc Mülteci Kampı’nda da benzer yıkım faaliyetleri sürdü.

Tuffah Mahallesi çevresinde aydınlatma fişekleri atılırken, aynı anda bölgeye çok sayıda top mermisi düştüğü belirtildi. Ayrıca Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı’nın doğusu da hava saldırılarının hedefi oldu.

Saldırılar sonucu can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgiler netleşmedi.

Ateşkes ihlalleri artıyor

Gazze’deki resmi kaynaklara göre, Hamas ile imzalanan ateşkese rağmen İsrail’in 4 Aralık’a kadar yüzlerce ihlal gerçekleştirdiği ve bu ihlallerde 366 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistinli kurumların verilerine göre, İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlayan ve iki yılı aşkın süredir devam eden saldırıları sonucunda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 70 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 binden fazlası ise yaralandı. İsrail’in operasyonları, bazı uluslararası çevreler tarafından “soykırım niteliğinde” olarak nitelendirilirken, İsrail bu suçlamaları reddediyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria’da düzenlediği operasyonlarda da dört Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, Nebi Salih köyüne düzenlenen baskında Bilal Abdusselam Temimi, Menal Abdulhafiz Temimi, Samir Bilal Temimi ve Alaa Muhammed Temimi evleri aranarak gözaltına alındı. Baskında çok sayıda kişinin kısa süreli gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Filistin’in Sesi Radyosu ise Kudüs’ün kuzeyindeki Er-Ram kasabasında bir Filistinli gencin İsrail güçleri tarafından darbedildiğini aktardı. Gencin sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Radyonun dijital platformlarında yayımlanan bir videoda, İsrail askerlerinden birinin Batı Şeria’nın kuzeyindeki Madma köyünde bir dükkâna gaz bombası attığı görülüyor.

İsrail basını: Yasir Ebu Şebab, Gazze’de öldürüldü
İsrail basını: Yasir Ebu Şebab, Gazze’de öldürüldü
4 Aralık 2025

(EMK)

israil filistin filistin israil tarihçesi filistin israil israil filistin ateşkesi İsrail Filistin çatışması
