İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin’de tören

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta beldesinde İsrail askerleri tarafından 6 Eylül’de öldürülen ABD-Türkiye vatandaşı ve insan hakları savunucusu Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin'in Nablus kentinde resmî ve sivil katılımla cenaze töreni düzenlendi.

Eygi'nin naaşı, uluslararası dayanışma aktivistleri, Filistinliler, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Nablus Valisi Gassan Daglas ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Nablus kentindeki Rafidiye Hastanesi'nden alındı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Eygi'nin naaşı hastaneden tekbirler ve sloganlar eşliğinde omuzlarda çıkarıldı.

Filistinliler, "Onun kanı özgürlüğün taşlarını döşesin, huzur içinde yat arkadaşımız" yazılı pankart ve Filistin bayrakları ile Eygi'nin fotoğrafını taşıdı.

Filistin güvenlik güçleri de Eygi'nin naaşını, nakledileceği ambulansa bando eşliğinde resmî törenle yerleştirdi.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesi

İsrail askerleri, 6 Eylül’de işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen protesto eyleminde katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla eyleme katılan, 26 yaşındaki Türkiye-ABD vatandaşı Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Eygi'nin İsrailli keskin bir nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını belirtti.

İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Eygi'nin ölümünü “cinayet” olarak nitelendirdi ve “Nablus kentinde İsrail işgal askerleri tarafından öldürüldüğünü” kaydetti.

Beyaz Saray, olayla ilgili İsrail'den soruşturma talep etti. Eygi'nin ailesi ise ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekettendi.

Ailesi, Eygi’nin cenazesinin Didim'de defnedilmesini planlıyor. (TY)