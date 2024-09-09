ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 9 Eylül 2024 17:11
 ~ Son Güncelleme: 9 Eylül 2024 17:35
2 dk Okuma

İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin’de tören

Filistin güvenlik güçleri, Türkiye-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için resmî cenaze merasimi düzenledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin’de tören
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta beldesinde İsrail askerleri tarafından 6 Eylül’de öldürülen ABD-Türkiye vatandaşı ve insan hakları savunucusu Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin'in Nablus kentinde resmî ve sivil katılımla cenaze töreni düzenlendi.

Eygi'nin naaşı, uluslararası dayanışma aktivistleri, Filistinliler, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Nablus Valisi Gassan Daglas ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Nablus kentindeki Rafidiye Hastanesi'nden alındı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Eygi'nin naaşı hastaneden tekbirler ve sloganlar eşliğinde omuzlarda çıkarıldı.

Filistinliler, "Onun kanı özgürlüğün taşlarını döşesin, huzur içinde yat arkadaşımız" yazılı pankart ve Filistin bayrakları ile Eygi'nin fotoğrafını taşıdı.

Filistin güvenlik güçleri de Eygi'nin naaşını, nakledileceği ambulansa bando eşliğinde resmî törenle yerleştirdi.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesi

İsrail askerleri, 6 Eylül’de işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen protesto eyleminde katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla eyleme katılan, 26 yaşındaki Türkiye-ABD vatandaşı Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Eygi'nin İsrailli keskin bir nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını belirtti.

İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Eygi'nin ölümünü “cinayet” olarak nitelendirdi ve “Nablus kentinde İsrail işgal askerleri tarafından öldürüldüğünü” kaydetti.

Beyaz Saray, olayla ilgili İsrail'den soruşturma talep etti. Eygi'nin ailesi ise ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekettendi.

Ailesi, Eygi’nin cenazesinin Didim'de defnedilmesini planlıyor. (TY)

Ayşenur Ezgi Eygi kimdir?
Ayşenur Ezgi Eygi kimdir?
7 Eylül 2024
Ayşenur Ezgi Eygi Filistin-İsrail Savaşı rachel corrie Batı Şeria
ilgili haberler
Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesinden çağrı: Bağımsız soruşturma istiyoruz
Bugün 13:03
/haber/aysenur-ezgi-eygi-nin-ailesinden-cagri-bagimsiz-sorusturma-istiyoruz-299431
KADINLARIN GÜNDEMİ
Ayşenur Ezgi Eygi’yi arkadaşı anlattı: Hepimiz için yürek parçalayıcı bir kayıp
8 Eylül 2024
/yazi/aysenur-ezgi-eygiyi-arkadasi-anlatti-hepimiz-icin-yurek-parcalayici-bir-kayip-299410
Ayşenur Ezgi Eygi kimdir?
7 Eylül 2024
/haber/aysenur-ezgi-eygi-kimdir-299409
FKÖ: Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi dayanışmayı hedefliyor
7 Eylül 2024
/haber/fko-aysenur-ezgi-eygi-nin-oldurulmesi-dayanismayi-hedefliyor-299408
İsrail askeri, Batı Şeria'da Türkiye-ABD vatandaşı bir aktivisti öldürdü
6 Eylül 2024
/haber/israil-askeri-bati-seria-da-turkiye-abd-vatandasi-bir-aktivisti-oldurdu-299394
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
/haber/2023-filistin-israil-savasi-286302
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesinden çağrı: Bağımsız soruşturma istiyoruz
Bugün 13:03
/haber/aysenur-ezgi-eygi-nin-ailesinden-cagri-bagimsiz-sorusturma-istiyoruz-299431
KADINLARIN GÜNDEMİ
Ayşenur Ezgi Eygi’yi arkadaşı anlattı: Hepimiz için yürek parçalayıcı bir kayıp
8 Eylül 2024
/yazi/aysenur-ezgi-eygiyi-arkadasi-anlatti-hepimiz-icin-yurek-parcalayici-bir-kayip-299410
Ayşenur Ezgi Eygi kimdir?
7 Eylül 2024
/haber/aysenur-ezgi-eygi-kimdir-299409
FKÖ: Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi dayanışmayı hedefliyor
7 Eylül 2024
/haber/fko-aysenur-ezgi-eygi-nin-oldurulmesi-dayanismayi-hedefliyor-299408
İsrail askeri, Batı Şeria'da Türkiye-ABD vatandaşı bir aktivisti öldürdü
6 Eylül 2024
/haber/israil-askeri-bati-seria-da-turkiye-abd-vatandasi-bir-aktivisti-oldurdu-299394
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
/haber/2023-filistin-israil-savasi-286302
Sayfa Başına Git