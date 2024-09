İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin’de tören

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta beldesinde İsrail askerleri tarafından 6 Eylül’de öldürülen ABD-Türkiye vatandaşı ve insan hakları savunucusu Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin'in Nablus kentinde resmî ve sivil katılımla cenaze töreni düzenlendi.

Eygi'nin naaşı, uluslararası dayanışma aktivistleri, Filistinliler, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Nablus Valisi Gassan Daglas ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Nablus kentindeki Rafidiye Hastanesi'nden alındı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Eygi'nin naaşı hastaneden tekbirler ve sloganlar eşliğinde omuzlarda çıkarıldı.

🟡 BREAKING: The funeral for activist Aysenur Ezgi, who was killed by Israel, began in Nablus in the occupied West Bank. The body of the 26-year-old Turkish-American dual citizen is being transported from the hospital to the cemetery in a military ceremony. pic.twitter.com/Zce99E742K