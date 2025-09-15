ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 15 Eylül 2025 12:29
 ~ Son Güncelleme: 15 Eylül 2025 12:34
2 dk Okuma

İsrail askerlerinden Filistinli yönetmen ve aktivist Basel Adra’nın evine baskın

Adra, “Başka Ülke Yok” belgeseliyle Oscar kazanmalarının ardından İsrail askerlerinin saldırılarının arttığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail askerlerinden Filistinli yönetmen ve aktivist Basel Adra’nın evine baskın
Basel Adra ve Yuval Abraham, ödül töreninde, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

İsrail askerleri, Oscar ödüllü “Başka Ülke Yok” (No Other Land) belgeselinin yönetmenlerinden biri olan Basel Adra’nın Batı Şeria’daki evine 13 Eylül Cumartesi günü baskın düzenledi.

İsrail saldırılarında yaralanan kardeşleri ve kuzenine hastanede refakat ettiği için evde bulunmayan Adra’yı soran İsrail askerleri, eşinin telefonunu kontrol etti.

Adra, dün (14 Eylül) Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamada, evine yapılan baskın sırasında İsrail askerleri “kısa bir süreliğine” amcasını alıkoyduklarını söyledi.

Köyün giriş-çıkışları İsrail askerleri tarafından kapatıldığı için Adra, geceyi köyün dışında geçirdi ve ailesinin yanına gidemedi.

Gazeteci ve belgeselci olarak kariyerini doğup büyüdüğü Batı Şeria’nın güneyindeki Masafer Yatta’da yerleşimci şiddetini belgelemeye adayan Adra, Oscar’ı kazanmalarının ardından hedef alınmalarının arttığını belirtti ve yaşadıklarını “dehşet verici” olarak nitelendirdi.

Baskından önce Adra’nın kuzeni tarafından çekilen videoda, yerleşimcilerin Adra’nın kardeşi Adam Adra’ya saldırdığı görüldü. Hastane kayıtlarına göre Adam Adra’nın sol eli, dirseği ve göğsünde morluklar tespit edildi.

Bir başka videoda ise bir yerleşimcinin, bir aktivisti zeytinlikte kovalayarak yere düşürdüğü anlar yer aldı.

İsrail Savunma Bakanlığı (IDF) yaptığı açıklamada askerlerin köyde olmasının sebebini “taş atan iki Filistinlinin İsrail askerlerini yaralaması” olarak açıkladı. Yapılan açıklamada askerlerin hâlâ köyde olduğu ve insanları sorguladıkları belirtildi.

Berlinale'de 'en iyi belgesel' ödülünü alan İsrailli yönetmene ölüm tehdidi
Berlinale'de 'en iyi belgesel' ödülünü alan İsrailli yönetmene ölüm tehdidi
26 Şubat 2024

Ne olmuştu?

“Başka Ülke Yok” belgeseli, Batı Şeria’nın Masafer Yatta bölgesinde yaşayan Filistinli köylülerin hayatını anlatıyor.

Belgesel, dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yaptı ve 2025 Oscar Ödülleri'nde “En İyi Belgesel Film” ödülü aldı.

Belgeselin ortak yönetmenlerinden Yuval Abraham, ödül töreninde Filistinli yönetmen Basel Adra ile birlikte sahneye çıkarak İsrail-Filistin çatışmasını “katliam” olarak nitelendirdi ve Almanya’ya İsrail’e silah satışını durdurma çağrısı yaptı. Salonda büyük destek gören konuşmanın ardından Abraham, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’deki televizyon kanallarında hedef gösterildiğini ve ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

Mart ayında ise filmin yönetmenlerinden Filistinli Hamdan Ballal, Batı Şeria’nın Hebron kentinin güneyinde bulunan Susya köyünde İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Filmin çekimlerine katkıda bulunan Filistinli öğretmen ve aktivist Odeh Muhammad Hadalin de İsrailli bir yerleşimci tarafından öldürüldü. (ŞM/TY)

Haber Yeri
İstanbul
No Other Land basel adra Yuval Abraham yerleşimciler idf İsrail İsrail'e kültürel boykot
ilgili haberler
No Other Land’e ABD sansürü
17 Mart 2025
/haber/no-other-lande-abd-sansuru-305480
97. Oscar Ödülleri’nin kazananları belli oldu
3 Mart 2025
/haber/97-oscar-odullerinin-kazananlari-belli-oldu-305050
Berlinale ödüllü belgesel, Berlin'in resmi sitesinde antisemitizmle suçlandı
13 Kasım 2024
/haber/berlinale-odullu-belgesel-berlin-in-resmi-sitesinde-antisemitizmle-suclandi-301741
AYVALIK ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ
“Onlardan korkmayın, bizim özel güçlerimiz var”
19 Eylül 2024
/haber/onlardan-korkmayin-bizim-ozel-guclerimiz-var-299839
Berlinale'de 'en iyi belgesel' ödülünü alan İsrailli yönetmene ölüm tehdidi
26 Şubat 2024
/haber/berlinale-de-en-iyi-belgesel-odulunu-alan-israilli-yonetmene-olum-tehdidi-292382
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
No Other Land’e ABD sansürü
17 Mart 2025
/haber/no-other-lande-abd-sansuru-305480
97. Oscar Ödülleri’nin kazananları belli oldu
3 Mart 2025
/haber/97-oscar-odullerinin-kazananlari-belli-oldu-305050
Berlinale ödüllü belgesel, Berlin'in resmi sitesinde antisemitizmle suçlandı
13 Kasım 2024
/haber/berlinale-odullu-belgesel-berlin-in-resmi-sitesinde-antisemitizmle-suclandi-301741
AYVALIK ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ
“Onlardan korkmayın, bizim özel güçlerimiz var”
19 Eylül 2024
/haber/onlardan-korkmayin-bizim-ozel-guclerimiz-var-299839
Berlinale'de 'en iyi belgesel' ödülünü alan İsrailli yönetmene ölüm tehdidi
26 Şubat 2024
/haber/berlinale-de-en-iyi-belgesel-odulunu-alan-israilli-yonetmene-olum-tehdidi-292382
Sayfa Başına Git