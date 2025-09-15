İsrail askerlerinden Filistinli yönetmen ve aktivist Basel Adra’nın evine baskın

İsrail askerleri, Oscar ödüllü “Başka Ülke Yok” (No Other Land) belgeselinin yönetmenlerinden biri olan Basel Adra’nın Batı Şeria’daki evine 13 Eylül Cumartesi günü baskın düzenledi.

İsrail saldırılarında yaralanan kardeşleri ve kuzenine hastanede refakat ettiği için evde bulunmayan Adra’yı soran İsrail askerleri, eşinin telefonunu kontrol etti.

Adra, dün (14 Eylül) Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamada, evine yapılan baskın sırasında İsrail askerleri “kısa bir süreliğine” amcasını alıkoyduklarını söyledi.

Köyün giriş-çıkışları İsrail askerleri tarafından kapatıldığı için Adra, geceyi köyün dışında geçirdi ve ailesinin yanına gidemedi.

Gazeteci ve belgeselci olarak kariyerini doğup büyüdüğü Batı Şeria’nın güneyindeki Masafer Yatta’da yerleşimci şiddetini belgelemeye adayan Adra, Oscar’ı kazanmalarının ardından hedef alınmalarının arttığını belirtti ve yaşadıklarını “dehşet verici” olarak nitelendirdi.

Baskından önce Adra’nın kuzeni tarafından çekilen videoda, yerleşimcilerin Adra’nın kardeşi Adam Adra’ya saldırdığı görüldü. Hastane kayıtlarına göre Adam Adra’nın sol eli, dirseği ve göğsünde morluklar tespit edildi.

Bir başka videoda ise bir yerleşimcinin, bir aktivisti zeytinlikte kovalayarak yere düşürdüğü anlar yer aldı.

İsrail Savunma Bakanlığı (IDF) yaptığı açıklamada askerlerin köyde olmasının sebebini “taş atan iki Filistinlinin İsrail askerlerini yaralaması” olarak açıkladı. Yapılan açıklamada askerlerin hâlâ köyde olduğu ve insanları sorguladıkları belirtildi.

Ne olmuştu?

“Başka Ülke Yok” belgeseli, Batı Şeria’nın Masafer Yatta bölgesinde yaşayan Filistinli köylülerin hayatını anlatıyor.

Belgesel, dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yaptı ve 2025 Oscar Ödülleri'nde “En İyi Belgesel Film” ödülü aldı.

Belgeselin ortak yönetmenlerinden Yuval Abraham, ödül töreninde Filistinli yönetmen Basel Adra ile birlikte sahneye çıkarak İsrail-Filistin çatışmasını “katliam” olarak nitelendirdi ve Almanya’ya İsrail’e silah satışını durdurma çağrısı yaptı. Salonda büyük destek gören konuşmanın ardından Abraham, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’deki televizyon kanallarında hedef gösterildiğini ve ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

Mart ayında ise filmin yönetmenlerinden Filistinli Hamdan Ballal, Batı Şeria’nın Hebron kentinin güneyinde bulunan Susya köyünde İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Filmin çekimlerine katkıda bulunan Filistinli öğretmen ve aktivist Odeh Muhammad Hadalin de İsrailli bir yerleşimci tarafından öldürüldü. (ŞM/TY)