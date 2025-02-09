ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Şubat 2025 12:40
 ~ Son Güncelleme: 9 Şubat 2025 12:47
1 dk Okuma

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 8 aylık hamile bir kadını öldürdü

Filistinli 23 yaşındaki kadının, Nur Şems Mülteci Kampı'ndan göç ederken İsrail askerlerinin doğrudan ateş açması sonucu öldürüldüğü aktarıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail askerleri, Batı Şeria'da 8 aylık hamile bir kadını öldürdü
*Filistin yanlısı eylemciler, Beyaz Saray yakınlarında İsrail'i protesto ediyor, 25 Kasım 2024. (Fotoğraf: AA)

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik devam eden saldırıları sırasında 23 yaşındaki 8 aylık hamile Sündüs Cemal Muhammed Şelebi'nin öldürüldüğü, eşinin ise ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

Filistinli kadının hayatını kaybettikten sonra hastaneye ulaştırılabildiği, karnındaki bebeğin de bu sırada yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Görgü tanıkları, Filistinli genç kadının, eşi ve ailesiyle birlikte Nur Şems Mülteci Kampı'ndan göç ederken İsrail askerlerinin doğrudan ateş açması sonucu öldürüldüğünü aktardı.

Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırılar

AA'nın haberine göre; İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine 27 Ocak'ta başlattığı saldırıları 14'üncü gününde genişleterek sürdürüyor.

İsrail askerleri bu sabah Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na genişletilmiş bir saldırı başlattı.

Mülteci kampını çevreleyerek büyük bir saldırı gerçekleştiren İsrail ordusu, pek çok aileyi evlerini terk etmeye zorladı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun, bazı evleri askeri üs olarak kullandığını aktardı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git