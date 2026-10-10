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YT: Yayın Tarihi: 10.10.2026 12:27 10 Ekim 2026 12:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.10.2026 14:23 10 Ekim 2026 14:23
Okuma Okuma:  1 dakika

İsrail askerleri AA foto muhabirini plastik mermiyle yaraladı

Zeytin hasadını takip eden AA foto muhabiri İssam Rimavi, askerlerin açtığı ateş sonucu sağ baldırından yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail askerleri AA foto muhabirini plastik mermiyle yaraladı
Fotoğraf:AA
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İ*şgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah yakınlarındaki Deyr Meşal köyünde zeytin hasadını takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri İssam Rimavi, İsrail askerleri tarafından plastik mermiyle yaralandı.

*Filistinli çiftçiler, İsrail yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle zeytinlerini hasat edemeyince aktivistlerden yardım istedi.

*Aktivistlerin de katılımıyla başlayan hasat sırasında İsrail yerleşimciler ve ardından gelen askerler Filistinlilere saldırdı. İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Basın yeleği ve kaskı olmasına rağmen hedef alınan Rimavi, sağ baldırından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli çiftçilerin zeytin hasadını takip eden Anadolu Ajansı’nın (AA) Filistinli foto muhabiri İssam Rimavi’yi plastik mermiyle yaraladı.

Ramallah yakınlarındaki Deyr Meşal köyünde yaşayan çiftçiler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle arazilerindeki zeytinleri hasat edemediklerini belirterek aktivistlerden yardım istedi.

Çağrının ardından çok sayıda aktivist, zeytin hasadına destek olmak için çiftçilerle birlikte arazilere gitti. Ancak Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, zeytinlerini toplamak isteyen Filistinlilere ve aktivistlere saldırdı.

Bölgeye gelen İsrail askerleri de Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Zeytin hasadını takip eden AA foto muhabiri İssam Rimavi, askerlerin açtığı ateş sonucu sağ baldırından yaralandı.

“Basın yeleğimiz ve kaskımız olmasına rağmen ateş açtılar”

Bölgedeki bir hastaneye kaldırılan Rimavi, yaşananları anlattı. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile Filistinliler arasında arbede çıktığını, ardından bölgeye gelen İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırdığını söyledi.

Üzerlerinde gazeteci olduklarını gösteren basın yelekleri ve kaskları bulunduğunu belirten Rimavi, İsrail askerlerinin buna rağmen kendilerine doğru ateş açtığını aktardı.

Sağ baldırından plastik mermiyle vurulduğunu söyleyen Rimavi, tedavi için götürüldüğü hastanenin acil servisinde beklediğini belirtti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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