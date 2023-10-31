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HABER
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2023 11:01
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2023 11:04
1 dk Okuma

İsrail askeri, Haber Global muhabirine lazerle hedefleme yaptı

Filistin-İsrail Savaşı’nı takip etmek için bölgeye giden Haber Global İstihbarat Şefi Mücahit Topçu İsrail askerlerinin tacizine uğradı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/31/israil-askeri-haber-global-muhabirine-lazerle-hedefleme-yapti.jpg

İsrail askerleri Kudüs’ten canlı yayın yapan gazeteciyi tüfeklerindeki lazerle hedef aldı. Görüntü canlı yayına da yansıdı.

Topçu görüntülerle ilgili “İsrail askerlerinin tüfeklerindeki lazer. İkisi yüzümde biri göğsümde. Öldürmekle tehdit ediyorlar” dedi.

Canlı yayından sonra da görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Topçu “Sebep yok! Gerekçe yok! Peki niye? Çünkü korkuyorlar, suçlular, en çok kendileri biliyor bu suçlarını! Ve korkuyorlar! Ama korkunun ecele faydası yok!” diye açıklama yaptı.

Gazetecileri Koruma Komitesi’ne göre (CPJ) savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana bölgede 31 gazeteci öldürüldü. Gazetecilerin 26’sı Filistinli, 4 İsrailli ve 1 Lübnanlıydı.

Son olarak Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) İsrail’i 13 Ekim'de Lübnan sınırında bir gazetecinin öldüğü beş gazetecinin de yaralandığı saldırıdan sorumlu tutmuştu.

RSF, Lübnan sınırında gazetecilere yönelik saldırıdan açıkça İsrail’i sorumlu tuttu
RSF, Lübnan sınırında gazetecilere yönelik saldırıdan açıkça İsrail’i sorumlu tuttu
30 Ekim 2023

(HA)

Filistin-İsrail Savaşı
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