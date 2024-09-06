İsrail askeri, Batı Şeria'da Türkiye-ABD vatandaşı bir aktivisti öldürdü

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen protesto eylemine İsrail askerleri gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre; İsrail askeri, ABD vatandaşlığı bulunan Antalya doğumlu insan hakları aktivisti Eygi'yi, başından vurdu. Eygi, Nablus'taki Rafidia Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanesi Başhekimi Fuad Nafa Reuters’e yaptığı açıklamada, “Çok ağır durumda bir kadın geldi. Ciddi kafa yaralanması vardı. Kurtarmaya çalıştık ama maalesef öldü” dedi.

Müdahalede 18 yaşında bir Filistinli de şarapnel parçalarıyla yaralandı.

Eygi’nin çiftçileri desteklemek için kampanya yürüten Faz’ın üyesi olduğu ifade edildi. Kuruluş, askeri operasyonlara ve yerleşimci saldırılarına karşı Filistinli çiftçileri destekliyor. Faz’a, Beyta’da sık sık protesto gösterileri düzenleniyor.

İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. ABD Büyükelçiliği ise henüz bir açıklama yapmadı.

Eygi, 1998 Antalya doğumlu.

(RT)