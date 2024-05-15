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DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2024 09:01
 ~ Son Güncelleme: 15 Mayıs 2024 09:02
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“İsrail, alıkoyduğu Filistinlilere işkence yapıyor”

Gazze'deki hükümet yetkilisi Sevabite, “İsrail ordusu Filistinlilere vücutlarında açıkça görülecek şekilde ağır işkenceler uyguladı. Onları aç bırakma, yiyecek, su, ilaç ve tedaviden mahrum bırakma politikası izledi” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“İsrail, alıkoyduğu Filistinlilere işkence yapıyor”

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilere karşı şiddetli işkence uyguladığını ve aç bırakma politikası izlediğini açıkladı.

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in önceki gün alıkoyduğu çok sayıda Filistinliyi serbest bıraktığını, serbest bırakılan 10 kişinin Gazze'nin orta bölgesindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiğini söyledi.

“Yiyecek, su, ilaç ve tedaviden mahrum bırakma”

Hastaneye getirilen Filistinlilerin sağlık durumlarının "içler acısı" olduğunu belirten Sevabite, Filistinlilerin son derece zayıf ve aç göründüklerini ve sürekli sağlık takibine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Sevabite, "İsrail ordusu Filistinlilere vücutlarında açıkça görülecek şekilde ağır işkenceler uyguladı. Onları aç bırakma, yiyecek, su, ilaç ve tedaviden mahrum bırakma politikası izledi" dedi.

“İsrail insanlık suçu işledi”

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 5 binden fazla Filistinliyi alıkoyduğunu ve onlara karşı insanlık suçu işlediğini dile getiren Sevabite, ilgili tüm uluslararası kurumlara duruma acilen müdahale etmeleri ve alıkonulan Filistinlilerin serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Filistinli yetkili, “alıkonulan ve kaçırılanların hayatlarının ve onlara karşı işlenen suçların tüm sorumluluğunun İsrail ve ABD yönetimine ait olduğunu” kaydetti.

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(AS)

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