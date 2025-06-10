ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Haziran 2025 09:30
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2025 14:14
2 dk Okuma

İsrail, alıkoyduğu dört Madleen aktivistini sınır dışı ediyor

Greta Thunberg'in de aralarında yer aldığı sınır dışı edilmeyi kabul eden 4 kişi hava yoluyla gönderilecek, bunu reddeden 8 aktivist ise mahkemeye çıkarılacak.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail, alıkoyduğu dört Madleen aktivistini sınır dışı ediyor
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Fotoğraf: İsrail Dışişleri Bakanlığı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklama ile abluka altındaki Gazze’ye yardım götüren "Madleen" gemisinde alıkonulan hak savunucularının sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv’deki havaalanına götürüldüğünü açıkladı.

Alıkonulan 12 insan hakları aktivistinden 8’i, “sınır dışı evraklarını” imzalamayı reddettikleri gerekçesiyle işlemlerinin tamamlanması için hakim karşısına çıkarılacak.

Akvitistlerin hukuki temsilciğini üstlenen İsrailli hak örgütü Adalah, sekiz aktivistin bugün Göç Mahkemesi'ne çıkarılacağını ve tutuldukları Ramle kentindeki Givon Hapishanesi'ne avukatların gittiğini bildirdi.

İsrail İçişleri Bakanı Moshe Ariel de açıklamasında, İsrail Nüfus ve Göç İdaresi'ne 12 aktivist hakkında ülkeye giriş yasağı uygulanması talimatı verdiğini duyurdu.

Freedom Flotilla Coalition'un (Özgürlük Filosu Koalisyonu) yelkenlisi, pazartesi günü İsrail güçlerince durdurulmuş, içindeki 12 hak savunucusu ise İsrail deniz komandoları tarafından alıkonulmuştu.

Yardım malzemeleri gasbedildi

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun ise yine gece saat 03.00 sularında yaptığı ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlâl ettiğini belirttiği açıklaması şöyle:

“‘Madleen’ teknesindeki 12 gönüllünün tamamının şu anda Aşdod Limanı’nda olduğunu az önce teyit ettik. İsrail yetkililerinin gözetimine alındılar ve işlemleri sürüyor. Derhal ülkeyi terk etmeyi kabul etmedikleri takdirde Ramle'deki gözaltı merkezine sevk edilmeleri bekleniyor.

"Kabul etmeleri durumunda ise bu gece Tel Aviv'den ülkelerine uçmalarına izin verilebilir. Gönüllülerin derhal serbest bırakılmasını ve gasbedilen yardım malzemelerinin iadesini talep etmeye devam ediyoruz. Bu gözaltılar hukuksuzdur ve uluslararası hukukun açık ihlalidir.”

Gemide bulunan aktivistler: Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya'dan Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad (Al Jazeera).

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Özgürlük Filosu Koalisyonu Madleen israil dışişleri bakanlığı Filistin-İsrail Savaşı gazze ablukası greta thunberg
ilgili haberler
Dünyanın dört bir yanından ‘Madleen’ gemisine destek
Bugün 15:00
/haber/dunyanin-dort-bir-yanindan-madleen-gemisine-destek-308233
BM'nin Filistin Raportörü: Mersin'deki o geminin İsrail'e ulaşmasını engelleyin
Bugün 14:31
/haber/bm-nin-filistin-raportoru-mersin-deki-o-geminin-israil-e-ulasmasini-engelleyin-308232
DEM Parti İsrail'i kınadı: 21. yüzyılın en utanç verici sahnelerinden
9 Haziran 2025
/haber/dem-parti-israil-i-kinadi-21-yuzyilin-en-utanc-verici-sahnelerinden-308195
Uluslararası Af Örgütü: Madleen utanç vesikasıdır
9 Haziran 2025
/haber/uluslararasi-af-orgutu-madleen-utanc-vesikasidir-308194
Özel'den Erdoğan'a İsrail çağrısı: Artık '-mış gibi' yapmanın zamanı değil
9 Haziran 2025
/haber/ozel-den-erdogan-a-israil-cagrisi-artik-mis-gibi-yapmanin-zamani-degil-308191
Dışişleri: Madleen'den gözaltına alınanlar akşam saatlerinde karaya çıkabilir
9 Haziran 2025
/haber/disisleri-madleen-den-gozaltina-alinanlar-aksam-saatlerinde-karaya-cikabilir-308186
Madleen gemisinin kaçırılması İsrail'de protesto edildi
9 Haziran 2025
/haber/madleen-gemisinin-kacirilmasi-israil-de-protesto-edildi-308182
Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail tarafından kaçırıldı
9 Haziran 2025
/haber/madleen-gemisindeki-aktivistler-israil-tarafindan-kacirildi-308175
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Dünyanın dört bir yanından ‘Madleen’ gemisine destek
Bugün 15:00
/haber/dunyanin-dort-bir-yanindan-madleen-gemisine-destek-308233
BM'nin Filistin Raportörü: Mersin'deki o geminin İsrail'e ulaşmasını engelleyin
Bugün 14:31
/haber/bm-nin-filistin-raportoru-mersin-deki-o-geminin-israil-e-ulasmasini-engelleyin-308232
DEM Parti İsrail'i kınadı: 21. yüzyılın en utanç verici sahnelerinden
9 Haziran 2025
/haber/dem-parti-israil-i-kinadi-21-yuzyilin-en-utanc-verici-sahnelerinden-308195
Uluslararası Af Örgütü: Madleen utanç vesikasıdır
9 Haziran 2025
/haber/uluslararasi-af-orgutu-madleen-utanc-vesikasidir-308194
Özel'den Erdoğan'a İsrail çağrısı: Artık '-mış gibi' yapmanın zamanı değil
9 Haziran 2025
/haber/ozel-den-erdogan-a-israil-cagrisi-artik-mis-gibi-yapmanin-zamani-degil-308191
Dışişleri: Madleen'den gözaltına alınanlar akşam saatlerinde karaya çıkabilir
9 Haziran 2025
/haber/disisleri-madleen-den-gozaltina-alinanlar-aksam-saatlerinde-karaya-cikabilir-308186
Madleen gemisinin kaçırılması İsrail'de protesto edildi
9 Haziran 2025
/haber/madleen-gemisinin-kacirilmasi-israil-de-protesto-edildi-308182
Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail tarafından kaçırıldı
9 Haziran 2025
/haber/madleen-gemisindeki-aktivistler-israil-tarafindan-kacirildi-308175
Sayfa Başına Git