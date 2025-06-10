İsrail, alıkoyduğu dört Madleen aktivistini sınır dışı ediyor

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklama ile abluka altındaki Gazze’ye yardım götüren "Madleen" gemisinde alıkonulan hak savunucularının sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv’deki havaalanına götürüldüğünü açıkladı.

Alıkonulan 12 insan hakları aktivistinden 8’i, “sınır dışı evraklarını” imzalamayı reddettikleri gerekçesiyle işlemlerinin tamamlanması için hakim karşısına çıkarılacak.

Akvitistlerin hukuki temsilciğini üstlenen İsrailli hak örgütü Adalah, sekiz aktivistin bugün Göç Mahkemesi'ne çıkarılacağını ve tutuldukları Ramle kentindeki Givon Hapishanesi'ne avukatların gittiğini bildirdi.

İsrail İçişleri Bakanı Moshe Ariel de açıklamasında, İsrail Nüfus ve Göç İdaresi'ne 12 aktivist hakkında ülkeye giriş yasağı uygulanması talimatı verdiğini duyurdu.

Freedom Flotilla Coalition'un (Özgürlük Filosu Koalisyonu) yelkenlisi, pazartesi günü İsrail güçlerince durdurulmuş, içindeki 12 hak savunucusu ise İsrail deniz komandoları tarafından alıkonulmuştu

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 10, 2025

Yardım malzemeleri gasbedildi

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun ise yine gece saat 03.00 sularında yaptığı ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlâl ettiğini belirttiği açıklaması şöyle:

“‘Madleen’ teknesindeki 12 gönüllünün tamamının şu anda Aşdod Limanı’nda olduğunu az önce teyit ettik. İsrail yetkililerinin gözetimine alındılar ve işlemleri sürüyor. Derhal ülkeyi terk etmeyi kabul etmedikleri takdirde Ramle'deki gözaltı merkezine sevk edilmeleri bekleniyor.

"Kabul etmeleri durumunda ise bu gece Tel Aviv'den ülkelerine uçmalarına izin verilebilir. Gönüllülerin derhal serbest bırakılmasını ve gasbedilen yardım malzemelerinin iadesini talep etmeye devam ediyoruz. Bu gözaltılar hukuksuzdur ve uluslararası hukukun açık ihlalidir.”

Gemide bulunan aktivistler: Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya'dan Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad (Al Jazeera).

(TY)