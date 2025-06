İsrail, alıkoyduğu dört Madleen aktivistini sınır dışı ediyor

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklama ile abluka altındaki Gazze’ye yardım götüren "Madleen" gemisinde alıkonulan hak savunucularının sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv’deki havaalanına götürüldüğünü açıkladı.

Alıkonulan 12 insan hakları aktivistinden 8’i, “sınır dışı evraklarını” imzalamayı reddettikleri gerekçesiyle işlemlerinin tamamlanması için hakim karşısına çıkarılacak.

Akvitistlerin hukuki temsilciğini üstlenen İsrailli hak örgütü Adalah, sekiz aktivistin bugün Göç Mahkemesi'ne çıkarılacağını ve tutuldukları Ramle kentindeki Givon Hapishanesi'ne avukatların gittiğini bildirdi.

İsrail İçişleri Bakanı Moshe Ariel de açıklamasında, İsrail Nüfus ve Göç İdaresi'ne 12 aktivist hakkında ülkeye giriş yasağı uygulanması talimatı verdiğini duyurdu.

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX