İsrail, Al Jazeera’nin yayınlarını engelleme kararı aldı

İsrail Meclisi, İsrail'in ulusal güvenliğine zarar verdiği gerekçesiyle hükümete yabancı basın kuruluşlarını kapatma yetkisi tanıyan ve kamuoyunda "Al Jazeera Tasarısı" diye isimlendirilen tasarıyı onayladı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'de yayın yapmasını engelleyecek yasa tasarısı, dün Merclis’teki ikinci ve üçüncü oylamada kabul edildi.

Netanyahu: Kışkırtıcı dil kullanıyor

Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Al Jazeera'nin İsrail güvenliğine zarar verdiğini, 7 Ekim'deki saldırılara "aktif" olarak katıldığını ve İsrail askerlerine karşı kışkırtıcı dil kullandığını iddia etti.

Kanalın bundan sonra İsrail'de yayın yapamayacağını duyuran Netanyahu, "Kanalın faaliyetinin durdurulması için yeni yasaya uygun olarak derhal harekete geçmek niyetindeyim" dedi.

Netanyahu, İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ve Ofir Katz başkanlığındaki Meclis Komisyonu üyeleri öncülüğünde desteklenen ve Meclis'te onaylanan yasa tasarısını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Uzun süredir Netanyahu'nun onaylanmasını istediği yasa tasarısının, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında ön plana çıkan "Al Jazeera'nın İsrail'deki yayınlarını durdurma" amacıyla çıkartıldığı belirtiliyor.

Al Jazeera yasa tasarısı İsrail devlet televizyonu KAN'ın 20 Ekim 2023 tarihli haberinde, İsrail hükümetinin "devlet güvenliğine tehdit oluşturan" televizyon kanallarının kapatılabilmesine izin veren düzenlemeleri onayladığı bilgisi yer aldı. Yasa tasarısı, İletişim Bakanı'na "ulusal güvenliğe zarar verdiği gerekçesiyle bir basın organının" yayın platformlarından kaldırılması, İsrail'deki ofislerinin kapatılması, ekipmanlarına el koyulması, internet sitelerine erişiminin engellenmesi yetkisi tanımlıyor. İsrailli bakanlar, medyada "Al Jazeera Tasarısı" olarak bilinen yasa tasarısını 12 Şubat'ta onayladı ve parlamento da aynı gün yapılan ilk oturumda yasaya ilk onayı verdi. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi de 21 Şubat'ta Al Jazeera'nın yayın yapmasını engellemek için gerekli prosedürlerin tamamlandığını duyurdu.

Hamas: İntikam kararı Hamas konuyla ilgili açıklama yaptı, İsrail meclisinin Al Jazeera'yı yasaklayan kararı kabul etmesine tepki gösterdi. Kararın, Netanyahu'nun işlemiş olduğu korkunç suçlar ve gerçeklerin örtülmesi çabasını gösterdiğine dikkat çeken Hamas, "Al Jazeera'nın yasaklanması gerçeklerin örtülmesi için bir intikam kararıdır" dedi: “Bu intikamcı karar, faşist işgalin gazetecilere ve haber çalışmalarına uyguladığı kısıtlama, abluka ve terör hamleleri ve onlara karşı işlenen suç ve ihlallerin taçlandırılmasıdır.” Ayrıca açıklamada, uluslararası kamuoyu ile basın kuruluşlarından “Siyonizm tarafından işlenen suçların dünyaya duyurulması ve vahşi tutumlarının ortaya konması için” işgal güçlerinin niyetlerini kınamaları talep edildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)