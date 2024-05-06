İsrail, Al Jazeera televizyonunun ofisini bastı, yayınlarını sonlandırdı

İsrail hükümeti, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki yayınlarını sonlandırma, ofislerini kapatma, ekipmanına el koyma kararı aldı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu ve televizyonun kapatılmasını öngören teklif oy birliğiyle kabul edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet oy birliğiyle tahrik edici Al Jazera'nın İsrail'de sonlandırılması kararı aldı" dedi.

İnternet sitesine erişim engeli

Bu kapsamda, Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitesine erişim engeli getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırıldı.

Haaretz'in haberine göre karar, Al Jazeera'nın 45 gün süreyle kapatılmasını içeriyor ancak bu süre yeniden uzatılabiliyor.

Ofislerine baskın düzenlendi

İsrail polisi, dün, kanalın Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı Ambassador Oteli'ndeki otel odasını basarak ekipmanlarına el koydu.

Polis, Al Jazeera'nın İsrail'deki faaliyetlerinin yasaklanması yönündeki hükümet kararını otel işletmesi ve Al Jazeera çalışanlarına beyan etti, ses, görüntü ve elektronik ekipmanlarına el koydu.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi de polis ve bakanlık yetkililerinin otele baskın düzenlediği anların görüntülerini sosyal medya hesabından "Al Jazeera'yı kapatıyoruz" ifadesiyle paylaştı.

“Savaş suçu”

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail hükümetinin kapatma kararının, kanalda çalışan gazetecilerin hayatı için büyük bir tehlike oluşturduğunu açıkladı.

Sendika yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin kararının, "Filistin halkına karşı işlenen tarihi suçlara ek bir savaş suçu" olarak değerlendirildi:

"Al Jazeera'nın ofislerini kapatma kararı, işgal güçlerinin, Gazze, Batı Şeria ve 1948'de işgal ettiği bölgelerde Filistin halkımıza karşı hiçbir tanık olmadan, herhangi bir belge veya medya takibi olmadan katliam ve soykırım yapmaya devam ettiğinin bir başka göstergesidir."

RSF kınadı

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) X hesabından yapılan paylaşımda, Gazze'deki savaşa ilişkin yayınları nedeniyle Katar merkezli kanala sansür uygulayan İsrail hükümetinin bu baskıcı kararının kınandığı vurgulandı.

Hamas: İntikam kararı

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in bu kararını kınadı. Uluslararası insan hakları ve basın kurumlarına İsrail'in bu kararını kınamaları, cezai tedbirler almaları çağrısında bulunan Hamas, basın mensuplarını hedef alan saldırıları önlemek için atılan ilk adım olarak İsrail'in, uluslararası basın kurum ve gruplarındaki üyeliğinin iptal edilmesini istedi.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ve hükümetinin bu kararının basın özgürlüğünün açık bir ihlali olduğu, Al Jazeera'nın İsrail'in işlediği suçları ifşa etme konusundaki profesyonel rolüne karşı baskıcı ve intikam niteliğinde bir uygulama olduğu kaydedildi.

“Al Jazeera kararı” İsrail devlet televizyonu KAN'ın 20 Ekim 2023 tarihli haberinde, İsrail hükümetinin "devlet güvenliğine tehdit oluşturan" televizyon kanallarının kapatılabilmesine izin veren düzenlemeleri onayladığı bilgisi yer aldı. Karar doğrultusunda İsrail'deki Al Jazeera ofislerinin kapatılmasının ve ekipmanlarına el konulmasının mümkün olduğu belirtildi. İsrailli bakanlar, medyada "Al Jazeera Tasarısı" olarak bilinen yasa tasarısını 12 Şubat'ta onayladı ve parlamento da aynı gün yapılan ilk oturumda yasaya ilk onayı verdi. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi de 21 Şubat'ta Al Jazeera'nın yayın yapmasını engellemek için gerekli prosedürlerin tamamlandığını duyurdu. Televizyon kanalı, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıları haberleştirdiği için İsrail hükümetinin hedefindeydi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)