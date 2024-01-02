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Yayın Tarihi: 2 Ocak 2024 16:38
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2024 16:40
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“İsrail adına casusluk” iddiasıyla 33 gözaltı

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da 57 adrese baskın düzenlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“İsrail adına casusluk” iddiasıyla 33 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptığı öne sürülen 33 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma açıldı.

Çalışmalarda, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Türkiye'de ikamet eden Filistinlilere ve İsrail'in yaptıklarına karşı olan İsrailli aktivistlere yönelik keşif, takip, darp ve insan kaçırma eylemlerinde bulunacağı tespit edildi.

46 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Zanlılarla sosyal medya üzerinden irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bu kapsamda bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ortaya çıkarıldı.

Bu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" faaliyetleri kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet güçleri İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese bu sabah düzenlediği eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyale el konuldu. (AS)

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