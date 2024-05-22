“İsrail, aç bırakmayı silah olarak kullanıyor”

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'in bölgede açlığı bir silah olarak kullanması sonucunda Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden kıtlık belirtilerine dair açıklama yaptı.

Hükümete bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, çok sayıda uluslararası örgüt ve kurumun haftalar önce Gazze ve Kuzey Gazze illerinde yaşayanların gerçek bir kıtlıkla karşı karşıya olduğu konusunda uyarı yaptığı hatırlatıldı.

Uluslararası kıtlık uyarıları

Açıklamada, bölgedeki açlık savaşının yoğunlaştığı ve buna ilişkin işaretlerin netleştiği; Filistinlilerin, açlıklarını gidermek, çocuklarını beslemek için yem ve hayvansal tahıl öğütmek zorunda kaldığına işaret edildi.

Bunu, Kuzey Gazze'nin kıtlıktan kesin şekilde kurtarılması ve yardımların bölgeye ulaştırılması çağrısı yapan uluslararası ve ABD açıklamalarının takip ettiğine dikkati çekildi.

İsrail'in bu uluslararası çağrıları, Gazze Şeridi'nin kuzeyine birkaç kere un sevkiyatının ulaştırılması ve sınırlı sayıda birkaç fırının açılması gibi yüzeysel ve gerçek dışı hamlelerle geçiştirdiğine dikkati çekildi.

Bu "hayali hamlelere" istinaden bölgenin kuzeyine ilişkin uluslararası talepler ve kıtlık uyarılarının sanki kıtlığın nedenleri sona ermiş ve artık yokmuş gibi ortadan kalktığı vurgulandı.

Temel gıda ürünlerine engel

İsrail'in bir aydır şeker, yağ, süt, buğday, meyve, et, yumurta gibi temel ürünlerin bölgenin kuzeyine girişini engellediği belirtilerek, bölgeye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana da gaz ve yakıt girişini engellediği; sebzeleri pahalı hale getirecek uygulamalarla vatandaşın alamayacağı fiyatlara yükselttiği ifade edildi.

Gazze hükümeti, uluslararası topluma, "açlık savaşının durdurulması için acilen harekete geçilmesi ve bölgenin kuzeyindeki Filistinlilerin ihtiyaçlarının girişinin sağlanması" çağrısında bulundu.

İsrail'in " kuzeye giden yardım tırlarındaki artışa" ilişkin tüm açıklamaların gerçeği karalamak ve üzerini örtmek olduğu kaydedildi.

Gıda, su ve ilaç kıtlığı

İsrail'in aylardır bölgeye saldırılar düzenlemesinin ve uluslararası hukuku ihlal eden kısıtlamalarının bir sonucu olarak Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler ciddi şekilde gıda, su ve ilaç kıtlığı yaşıyor.

İsrail ordusunun, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan Refah sınır kapısını kapatması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırı sayısının ciddi şekilde düştüğü belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)