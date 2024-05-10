İsrail, ABD’nin silah sevkiyatını durdurmasına tepkili

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentine saldırının devam etmesine izin verilmediği sürece karşılıklı rehine takası mutabakatını kabul etmeyeceği iddia edildi.

NBC'nin dört görevde ve bir eski ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Netanyahu, ABD başta olmak üzere Batılı aktörlerin karşı çıkmasına rağmen Refah'a kara saldırısına devam etme konusunda ısrarcı. Yetkililer, Netanyahu'nun Refah'ta kara saldırısının devam etmesine izin verilmedikçe Hamas'la karşılıklı rehine takası mutabakatını kabul etmeyeceğini kaydetti.

Başbakan Netanyahu'nun olası bir mutabakatla saldırı arasına "duvar örmek" istediği belirtilirken, bu durumun ise Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun saldırılarına bir sınırlama olmayacağı anlamına geldiği vurgulandı.

Ne olmuştu? ABD ve Batılı yetkililerin, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı uyarılarına rağmen Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırının yapılacağını duyurmuştu. İsrail ordusu, Refah bölgesine 7 Mayıs'ta kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdi. Refah'ın doğusundaki kara saldırıları devam ederken İsrail ordusu sık sık bölgeye hava saldırıları düzenliyor.

Netanyahu: Yalnız durmamız gerekiyorsa yalnız duracağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'e silah sevkiyatını kesen ABD yönetimine sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajla cevap verdi: “Yalnız durmamız gerekiyorsa yalnız duracağız. Daha önce de söylediğim gibi gerekirse tırnaklarımızla mücadele edeceğiz.”

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da “En iyi dostlarımıza olduğu kadar İsrail'in düşmanlarına da sesleniyorum ve şunu söylüyorum: Ne İsrail Devleti, ne ordu, ne savunma teşkilatına boyun eğdirebilir. Güçlü duracağız, hedefimize ulaşacağız” açıklamasını yaptı.

ABD silah sevkiyatını durdurdu

ABD medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğruladı.

Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini, bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına aktardıklarını ve Biden yönetimi olarak bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini söylemişti:

"İsrail'in kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda Refah'taki gelişmelerin seyri bağlamında yakın zamanda (İsrail'e) gönderilecek güvenlik desteği sevkiyatlarını değerlendiriyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk."

ABD Başkanı Joe Biden da CNN'e yaptığı açıklamada, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim" dedi.

ABD Kongresi'nde Demokrat Partili 88 üye, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik insani yardımları kasten engellediğine dair inandırıcı iddialar bulunduğunu belirterek, Biden'a ABD yasalarına göre İsrail'e yapılan yardımları yeniden gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.

“İsrail, müzakereyi uzatmak istiyor”

Filistinli siyasi analist Süleyman Beşşarat, İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakerelerin, Tel Aviv yönetiminin, daha fazla zaman kazanmayı istemesi nedeniyle "mümkün olduğu kadar uzun süre devam edeceği" değerlendirmesinde bulundu.

Yabous Araştırma Merkezi Müdürü Süleyman Beşşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD'nin, ateşkes anlaşması için Hamas'tan olumlu bir cevap beklemediğini belirten Beşşarat, bu nedenle taraflar arasındaki müzakereler sürerken İsrail basınında müzakere çabalarının başarısız olmasından Hamas'ı sorumlu tutan haberler çıktığını söyledi:

"Hamas'ın verdiği cevap, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve hükümetinin savaşı uzatma ve Refah'a saldırma arzusu nedeniyle kafa karışıklığı yarattı. Cevabın yaşattığı şokun ardından İsrail hemen, bölgeye operasyon başlatmak için harekete geçti."

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)