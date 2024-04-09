İsrail, ABD’den Türkiye’ye yaptırım uygulamasını istedi

Türkiye’nin 54 ürün grubunun ihracatını kısıtlamasına İsrail’den hamle geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz "Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacağız" açıklaması yaptı. Ayrıca ABD’den Türkiye’ye yaptırım uygulamasını istedi. Katz Erdoğan’ı Hamas’a destek vermekle de suçlayıp şunları kaydetti:

Erdoğan, Gazze'de kadınlara, kız çocuklarına, yetişkinlere tecavüz eden, öldüren ve bedenlerine saygısızlık eden ve çocukları diri diri yakan Hamas katillerine verdiği destek uğruna bir kez daha Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını feda ediyor. İsrail, şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır.

İsrail'in Türkiye'nin ihracatını engelleyeceği ürünler için bir liste daha hazırlanmasını ve ayrıca ABD'deki ülke ve kuruluşlarla temasa geçilmesini, Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesi talimatını verdim. ABD Kongresi'ndeki arkadaşlarımıza, boykot yasalarının ihlallerini incelemelerini ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulamalarını istedim.