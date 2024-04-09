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Yayın Tarihi: 9 Nisan 2024 13:06
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2024 13:14
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İsrail, ABD’den Türkiye’ye yaptırım uygulamasını istedi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Erdoğan’ı Hamas’a destek vermekle suçladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail, ABD’den Türkiye’ye yaptırım uygulamasını istedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile

Türkiye’nin 54 ürün grubunun ihracatını kısıtlamasına İsrail’den hamle geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz "Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacağız" açıklaması yaptı. Ayrıca ABD’den Türkiye’ye yaptırım uygulamasını istedi. Katz Erdoğan’ı Hamas’a destek vermekle de suçlayıp şunları kaydetti:

Erdoğan, Gazze'de kadınlara, kız çocuklarına, yetişkinlere tecavüz eden, öldüren ve bedenlerine saygısızlık eden ve çocukları diri diri yakan Hamas katillerine verdiği destek uğruna bir kez daha Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını feda ediyor. İsrail, şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır. 

İsrail'in Türkiye'nin ihracatını engelleyeceği ürünler için bir liste daha hazırlanmasını ve ayrıca ABD'deki ülke ve kuruluşlarla temasa geçilmesini, Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesi talimatını verdim. ABD Kongresi'ndeki arkadaşlarımıza, boykot yasalarının ihlallerini incelemelerini ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulamalarını istedim.

Türkiye, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldı
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(HA)

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9 Nisan 2024
/haber/filistin-icin-bin-genc-mucadelemizin-sonuclarini-aliyoruz-294059
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/haber/chp-lideri-ozgur-ozel-israille-ticaret-filistine-ihanettir-294081
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