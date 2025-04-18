İsrail ABD'nin Suriye'den asker çekmesini istemiyor

ABD'nin Suriye'den asker çekme kararını önleme çabalarının boşa çıkmasına karşın İsrail Washington'a kararını gözden geçirmesi ya da sınırlaması doğrultusunda baskıyı sürdürüyor.

İsrail'de İngilizce yayımlanan Yediot Ahronot gazetesi, "üst düzey bir İsrailli yetkili"ye dayandırdığı haberinde "çekilme gerçekleşse bile bunun muhtemelen kısmi kalacağını" tahmin ettiğini "ancak İsrail'in, bunun bile bölgeyi istikrarsızlaştırabileceğini savunduğunu" yazdı.

İsrailli savunma yetkilileri, bölgede ABD varlığının azalmasının özellikle Esad rejiminin düşmesi sonrası bölgedeki kontrolünü açıkça genişletmeye çalışan Türkiye'yi cesaretlendireceğinden kaygı duyduklarını belirtiyor.



Yediot Ahronot'a göre ABD birlikleri şu anda doğu ve kuzey Suriye'de istikrarı sağlayan bir güç olarak görev yaptıkları çeşitli stratejik konumlarda konuşlandırılmış durumda. İsrailli yetkililer, ABD askerinin çekilmesinin Türkiye'nin sahada daha fazla stratejik askeri varlık gösterme hırsını artırabileceği konusunda uyarıyor.

Yediot Ahronot'un haberine göre, Beşar Esad rejiminin düşmesi, İran yanlısı milisler ve geçmişte Suriye yönetimini destekleyen Rus birlikleri türünden çeşitli bölgesel tehditleri azaltmış olsa da, IŞİD'den gelen tehdit, özellikle ABD güçlerinin çoğunun konuşlandığı kuzeydoğu Suriye'de önemini koruyor.

Ne olmuştu?

New York Times, perşembe günü ABD ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusundaki sekiz küçük operasyon üssünden üçünü kapatmaya ve asker sayısını 2 binden yaklaşık bin 400'e düşürmeye başladığını haber vermişti.

Buna göre bölgedeki komutanlar 60 gün asker sayısında daha kesinti yapıp yapmama konusunu değerlendireceklerdi. Ordu Suriye'de en az 500 Amerikan askerinin tutulmasını öneriyor.

Ancak ABD başkanı Trump, Suriye'de Amerikan askeri tutulması gerektiğine derin bir kuşkuyla bakıyor. Adlarını vermek istemeyen yetikililer perşembe günü başlayan birlik indirimlerinin Pentagon ve Merkez Komutanlığınca onaylandığını söyledi.

ABD Suriye'den yüzlerce asker çekiyor

İsrail'in çabaları yetmedi

Gazetenin haberine göre, yakın zamana kadar İsrailli yetkililerin ABD'ye bu kararını gözden geçirmesine yönelik ısrarları başarısız kaldı.

Gazete bu tutumun "kısmen Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den etkilenen Trump'ın uzun süredir devam eden izolasyonist duruşuyla örtüştüğünü" ve Trump'ın defalarca "Bu bizim savaşımız değil" dediğini de aktardı.

(AEK)