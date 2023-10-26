"İsrail, ABD donanmasının gözetiminde Hamas tünellerini sinir gazıyla dolduracak"

Günlerdir ambargo uyguladığı Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonu için hazırlıklarını sürdüren İsrail'in ABD donanmasının gözetiminde Hamas tünellerini sinir gazıyla dolduracağı ileri sürüldü.

İngiltere merkezli haber kuruluşu Middle East Eye'nın haberine göre Filistinli direniş gruplarına yakın üst düzey bir Arap kaynak yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürpriz bir saldırı kapsamında ABD Delta Gücü komandolarının gözetimi altında Hamas tünellerini sinir gazı ve kimyasal silahlarla doldurmasını beklediklerini söyledi.

İddia: Sinir gazı, yasaklı gazlar, kimyasal silahlar...

İsrail ve ABD'nin Hamas tünellerine sızarak tahmini 220 esiri kurtarmak ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın binlerce militanını öldürmek için sürpriz unsuru elde etmeyi umduğunu belirten kaynak, bilginin ABD kaynaklı bir sızıntıdan geldiğini kaydetti.

Söz konusu kaynak, "Plan, başta sinir gazı olmak üzere uluslararası alanda yasaklanmış gazlar ve kimyasal silahlar kullanarak savaşı kararlı bir şekilde kazanmak için sürpriz unsuruna dayanıyor. Tünellere büyük miktarlarda sinir gazı pompalanacak" iddiasında bulundu.

6 ile 12 saat felç bırakabilecek sinir gazı

İddiaya göre ABD Delta Gücü, "Hamas tünellerine pompalanacak ve 6 ile 12 saat arasında bir süre boyunca bedensel hareketleri felç edebilecek büyük miktarlarda sinir gazını" denetleyecek. Bu süre zarfında tünellere girilmesi, esirlerin kurtarılması ve binlerce militanın öldürülmesinin amaçlandığı ileri sürüldü.

Delta Gücü, ABD Ordusu Özel Harekat Kuvvetleri'nin seçkin bir koludur. Rehine kurtarma, "terörle mücadele" ve yüksek değerli hedeflere yönelik "öldür ya da yakala" görevlerinde eğitilirler.

Middle East Eye yorum için Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı'na ulaştığını ancak herhangi bir yanıt alamadığını açıkladı.

Şehir savaşlarında bilgili yetkililer İsrail'e gönderildi

Öte yandan olası kara operasyonu öncesi ABD, İsrail ile temas halinde.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile operasyonları görüşmek üzere neredeyse her gün telefon görüşmeleri yaparken, şehir savaşları konusunda bilgi sahibi üst düzey ABD askeri yetkilileri de İsrail'e gönderildi.

Başkan Biden, geçen hafta İsrail'e yaptığı ve bir savaş planlama oturumuna katıldığı ziyaret sırasında, yanlışlıkla İsrail'e esir kurtarma konusunda danışmanlık yapan üç Delta Gücü komandosunun yüzlerini ifşa ettiği bildirilen bir fotoğraf paylaştı. Paylaşım daha sonra silindi.

İsrail: Esirler için Gazze'ye sınırlı baskın düzenledik

WSJ: Harekat öncesi ABD savunma sistemi kuracak

Dün (25 Ekim) ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in ABD'ye bölgeye hava savunma sistemleri yerleştirmesi için daha fazla zaman tanımak amacıyla beklenen kara operasyonunu ertelemeyi kabul ettiğini yazdı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), bölgede yaklaşık bir düzine hava savunma sistemi kurmaya hazırlandığı belirtilen haberde, böylece ABD'nin Ortadoğu'daki tüm birliklerini füzelerden ve roketlerden korumayı hedeflediği kaydedildi.

Netanyahu: Operasyona savaş kabinesi karar verecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada İsrail'in bir kara harekatına hazırlandığını söyledi ancak zamanlama ya da diğer ayrıntılar konusunda bir bilgi vermedi.

"Başbakan olarak ülkenin geleceğini güvence altına almakla sorumluyum. Şu an ki görevim İsrail devletini ve halkını ezici bir zafere taşımaktır" diyen Netanyahu, ayrıca ordunun Gazze’ye yönelik kara harekatı için hazırlandığını ancak operasyonun zamanlamasına ilişkin kararın savaş kabinesi tarafından verileceğini söyledi.

(NT)