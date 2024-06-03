İsrail, 7 Ekim’den bu yana 80 Filistinli gazeteciyi alıkoydu

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başladığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da gözaltına alınan gazetecilere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistin halkı aleyhinde devam eden soykırımın yanı sıra saldırı, tehdit, gözaltı, alıkoyma eylemlerini tırmandırdığı vurgulandı.

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49 gazeteci hala gözaltında

Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 80 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldığı ya da alıkoyduğunu, 49'unun hala İsrail güçleri tarafından tutulduğunu açıkladı.

Son olarak El Halil'de Bilal Tavil ve Mahmud Fatafata isimli gazetecilerin gözaltına alındığını ve tutukluluk sürecinin "soruşturmanın tamamlanması" bahanesiyle 9 Haziran'a kadar uzatıldığını belirtti.

Gözaltına alınan 4 kadın gazeteciden İhlas Savalha, Büşra Tavil ve Esma Hariş "idari tutuklu", Rula Hasaneyn ise "provakasyon" suçlamasıyla tutuluyor.

Kadın gazeteci Sümeyye Cevabira da "ev hapsinde" tutuluyor.

12 gazeteci zorla kaybedildi

Açıklamada, Gazze'de ise 12 gazetecinin zorla kaybedildiği, çoğunluğunun 16 Kasım'da Şifa Hastanesine düzenlenen ve yaklaşık 10 gün süren baskın sırasında alıkonulduğu da kaydedildi.

İsrail'in idari tutuklamada, "gizli bir dosyanın varlığı"nı bahane ettiği, ancak bunu basın mensuplarının faaliyetleri üzerinde daha fazla kontrol ve denetim aracı olarak kullandığına dikkati çekildi.

Basın mensuplarının da gözaltında işkence, aç bırakma, sağlık alanında işlenen sistemli suçlar gibi her türlü cezalandırılmaya maruz kaldığı ifade edildi.

Uluslararası kurumlara çağrı

Filistin Esirler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası kurumlara, İsrail'in alıkoyduğu ve gözaltına aldığı gazeteciler konusunda sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi yaralandı.

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(AS)