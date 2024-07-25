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Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 16:04
 ~ Son Güncelleme: 25 Temmuz 2024 16:05
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İsrail, 7 Ekim’den beri 91 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasına göre, Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 9 bin 800 Filistinli gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail, 7 Ekim’den beri 91 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı
Fotoğraf: AA

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın Tulkerim kentinde gazeteci Hazim Nasır’ın gözaltına alınmasıyla İsrail’in Gazze’ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinli gazetecilerin sayısının 91’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 6’sı kadın 53 gazetecinin hala gözaltında olduğu, içlerinden 16’sının Gazze Şeridi'nden olduğu ifade edildi.

İsrail’in idari tutukluluk uygulaması kapsamında 17 gazetecinin de hapiste olduğunu açıklayan Filistinli örgüt, İsrail'in son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlarda dün akşamdan bu yana en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığını kaydetti.

Filistin Esirler Cemiyetine göre, Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 9 bin 800 Filistinli gözaltına alındı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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