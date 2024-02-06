İsrail, 7 Ekim inkarcılarını 5 yıl hapse atacak

İsrail’de Bakanlar Komitesi, dizi yasa tasarısını onayladı.

Onaylanan yasa tasarılarından bir tanesi Hamas’ın İsrail’le karşı saldırı girişimi olan 7 Ekim’in inkarını yasaklıyor.

Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’tan ayrılan Yisrael Beiteinu partisinin başkanı Oded Forer’in hazırladığı yasa tasarısına göre ‘7 Ekim katliamı’ inkar eden veya boyutlarını küçümseyenlerle, Hamas'ın 7 Ekim olayları ve sonrasında gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili övgü, sempati veya özdeşleşme yayınlayan herkes 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Tasarının açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

“Katliamın inkârı, Yahudi halkına ve İsrail Devleti'ne karşı işlenen suçları gizlemek, en aza indirmek ve kolaylaştırmak amacıyla daha bu aşamada tarihi yeniden yazma girişimini teşkil etmektedir.”

Sınır dışı edilecekler

Öte yandan Bakanlar Komitesi'nin onayladığı yasa tasarılarından bir diğeri İsrail'in terörist olarak kabul ettiği kişilerin ailelerinin sınır dışı edilmesini kapsıyor.

İsrail, terör saldırısını önceden bilen ya da saldırıyı destekleyen aile fertlerini de sınır dışı edecek. Karar eyleme yönelik övgü ya da sempati duyanlar için de geçerli.

Gazze’de durum

İsrail’in 7 Ekim sonrası Gazze’ye yönelik saldırılarında şu ana kadar en az 27 bin 478 kişi hayatını kaybetti, 66 bin 835 kişi de yaralandı. İsrail’in öldürdüğü kişilerden en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın. Filistin, halen enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriyor.

2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon Filistinli yerinden edildi. Ayrıca Gazze’nin artık altyapısı yok. İsrail’in sınırdan geçişine izin vermediği yardımlar nedeniyle insanlar aç ve susuz.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 6 bin 540 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca bu iki bölgede İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 400 Filistinli de yaralandı.

Abluka, savaş, işsizlik, yoksulluk hatta susuzluk: Gazze Şeridi

(HA)