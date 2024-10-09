İsrail: 130 asker, hükümet rehine anlaşması için çaba göstermedikçe görev yapmayacaklarını açıkladı

Bakanlar Kuruluna ve İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı'na hitaben yazılan mektup, Zırhlı Birlikler, Topçu Birlikleri, İç Cephe Komutanlığı, Hava Kuvvetleri ve Donanma dahil birden çok değişik sınıftan ihtiyatlar ve yeni askere alınanlarca imzalandı.

Haaretz gazetesinde yayımlanan mektupta, "Gazze'deki savaşın sürmesinin sadece rehinelerin esaretten geri dönüşünü geciktirmekle kalmadığı aynı zamanda hayatlarını da tehlikeye attığı artık açık" deniyor. "Kurtarma operasyonlarında kurtarılanlardan çok daha fazlası İsrail saldırılarında öldürüldü."

İmzacılar mektubun devamında "Bizler, hayatlarımızı tehlikeye atarak görevlerini tamamlamış olan ve halen görev başındakiler olarak hükümet derhal tutumunu değiştirip rehineleri evlerine geri getirmek için bir anlaşmaya yönelmedikçe göreve devam edemeyeceğimizi duyuruyoruz." dediler.

(AEK)