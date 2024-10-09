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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Ekim 2024 20:07
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2024 20:48
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İSRAİL ORDUSUNDA İTAATSİZLİK

İsrail: 130 asker, hükümet rehine anlaşması için çaba göstermedikçe görev yapmayacaklarını açıkladı

Bildiriyi imzalayan askerler "Bazılarımız için kırmızı çizgi çoktan aşıldı" dedi. İmzacılar birden çok sınıftan ihtiyatlar ve yeni askere alınanlardan oluşuyor ve rehine müzakerelerine öncelik verilmesi için bastırıyorlar.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail: 130 asker, hükümet rehine anlaşması için çaba göstermedikçe görev yapmayacaklarını açıkladı
Geçtiğimiz ay Tel Aviv'de rehinelerin bırakılması için yapılan gösteriden/ Haaretz, Tomer Appelbaum

Bakanlar Kuruluna ve İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı'na hitaben yazılan mektup, Zırhlı Birlikler, Topçu Birlikleri, İç Cephe Komutanlığı, Hava Kuvvetleri ve Donanma dahil birden çok değişik sınıftan ihtiyatlar ve yeni askere alınanlarca imzalandı.

Haaretz gazetesinde yayımlanan mektupta, "Gazze'deki savaşın sürmesinin sadece rehinelerin esaretten geri dönüşünü geciktirmekle kalmadığı aynı zamanda hayatlarını da tehlikeye attığı artık açık" deniyor. "Kurtarma operasyonlarında kurtarılanlardan çok daha fazlası İsrail  saldırılarında öldürüldü."

İmzacılar mektubun devamında "Bizler, hayatlarımızı tehlikeye atarak görevlerini tamamlamış olan ve halen görev başındakiler olarak hükümet derhal tutumunu değiştirip rehineleri evlerine geri getirmek için bir anlaşmaya yönelmedikçe göreve devam edemeyeceğimizi duyuruyoruz." dediler.

(AEK)

Haber Yeri
Tel Aviv
Sivil İtatasizlik israil ordusu Gazze rehineler
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