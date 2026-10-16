Isparta: İşçi taşıyan midibüs TIR'a çarptı, 17 tarım işçisi yaralandı

Keçiborlu ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan midibüsün aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarpması sonucu 17 işçi yaralandı.

16 Ekim Cuma günü saat 19.00 sıralarında Isparta–Afyonkarahisar karayolunun Keçiborlu–Uluborlu kavşağında meydana gelen kazada, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Hastanelere kaldırılan 17 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, TIR sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vali Erin: Yaralılarımızın hayati tehlikesi yok

Isparta Valisi Abdullah Erin, kaza yerinde incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Akşam saatlerinde Isparta-Afyonkarahisar kara yolunda, Keçiborlu-Uluborlu ilçelerimiz yol ayrımında meydana gelen trafik kazasının ardından olay yerinde incelemelerde bulunduk. Tarım emekçisi vatandaşlarımızı taşıyan minibüs ile çekicinin karıştığı kaza üzerine polis, jandarma, acil sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz hızla olay yerine intikal ederek müdahalede bulunmuştur. Kazada yaralanan 17 vatandaşımızın hastanelere sevkleri ivedilikle sağlanmıştır. Çok şükür, yaralılarımızdan hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız yoktur.”

Vali Erin'in açıklamasında, aracın taşıma kapasitesi, işçilerin nereden nereye götürüldüğü veya kazadan önceki denetimlere ilişkin bilgi yer almadı.

Tarım işçilerinin ölüm nedenlerinde trafik kazaları ilk sırada

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin 2023'te yayımladığı tarım işkolu araştırmasına göre, önceki on yılda en az 1.803 tarım işçisi çalışırken hayatını kaybetti. Bunların 596'sı trafik ve servis kazalarında yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisi, tarım işçilerinin kapalı kasa kamyonetlerde, traktör römorklarında, eski ve kalabalık servis araçlarında taşınmasını ölümlü kazalarla ilişkilendirdi.

Araştırmada trafik ve servis kazaları, tarım işçilerinin yaşamını yitirdiği olayların başlıca nedeni olarak gösterildi.

Haziranda İzmir'de iki kazada 33 işçi etkilendi

İSİG Meclisi'nin 19 Haziran 2026'da yayımladığı araştırmada, İzmir'in iki ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis araçlarının karıştığı kazalarda bir işçinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

İSİG Meclisi gönüllüsü Deniz İpek ve Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, araştırmada tarım işçilerinin taşınması sırasında yaşanan kazaları çalışma koşulları ve iş güvenliği önlemleri açısından değerlendirdiler.

İpek, kayıt dışı çalışma ve çocuk işçiliği sorunlarına dikkat çekerken, Kocagöz, küçük tarım işletmelerindeki geçim sorunlarını ve büyük işletmelerin maliyet tercihlerini iş güvenliği kapsamında değerlendirdi.

Genelge, güvenli taşımadan kamu kurumlarını sorumlu tutuyor

27 Nisan 2024 tarihli Mevsimlik Tarım İşçileri Genelgesi, işçilerin ulaşım güvenliği için alınacak önlemleri düzenliyor.

Genelgenin dördüncü bölümünde şu hüküm yer alıyor:

“Trafik denetimleri artırılacak, araç ve yol güvenliğinin gerektirdiği kontroller hassasiyetle ve sıklıkla yapılacak ve gerekli bütün tedbirler alınacaktır.”

Genelge, bu denetimlerden Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığını sorumlu tutuyor. Ayrıca mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların gece 24.00 ile sabah 06.00 arasında şehirler arası yolculuk yapmamasını öngörüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 12 Haziran 2026'da, işçilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için 81 ilin valiliğine yazı gönderildiğini açıklamıştı.

Işıkhan, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Valilikler koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından mevsimlik tarım işçilerinin ücret, ulaşım, barınma, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin iyileştirilmesini istedik.”

Tarım-Sen: Kazalar münferit değil

Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, haziranda İzmir'de yaşanan servis kazalarının ardından yaptığı açıklamada tarım işçilerinin ulaşım koşullarına dikkat çekmişti:

“Tarım işçileri ve tarımla uğraşarak geçimini sağlayan emekçiler hem çalışırken hem çalışacakları yerlere ulaşım süreçlerinde zaman zaman barınma koşulları sebebiyle çok ciddi anlamda kazalara, ölümlü kazalara yani iş cinayetlerine maruz kalıyor.”

Kocagöz, işçilerin taşınmasında karşılaşılan sorunların ekonomik nedenlerine ilişkin de şöyle konuşmuştu:

“Ancak bu meselenin kendisi maddi imkânsızlıkla ilgili. Geçim sorununun bu işin merkezinde olduğunu söylememiz gerektiğini düşünüyorum.”

İSİG Meclisi gönüllüsü Deniz İpek ise aynı söyleşide şunları söylemişti:

“Tarım sektöründe meydana gelen kazalar ve iş cinayetleri, alınmayan önlemler, kayıt dışı emek sömürüsü, çocuk işçiliği artık daha fazla görmezden gelinemez.”

(AEK)