Isparta'da askeri helikopter düştü: 6 asker yaşamını yitirdi

Isparta Keçiborlu’da UH-1 tipi bir askeri helikopter düştü, 6 asker yaşamını yitirdi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, kazanın eğitim uçuşu sırasında yaşandığını söyledi. Keçiborlu'da Kara Havacılık Okulu olduğunu belirten Erin, kazanın iki helikopterin birbirine temas etmesi sonucu yaşandığını aktardı.

Düşen helikopterin havada temas ettiği diğer askeri helikopter ise olay yerinin yakına güvenli iniş gerçekleştirdi. Kazada ölen askerlerin isimleri şöyle:

Tuğgeneral İsa Baydilli (52), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) ve Astsubay Çavuş Taha Nergis (24).

"Çarpışma sesi duyduk"

Kazayı gören Mustafa Yılmaz isimli bir yurttaş gazetecilere olayı, "Uçuşu önce normal bir uçuş zannetmiştik ama gürültü koptu ve düşer düşmez helikopter alev aldı" sözleriyle anlattı.

Helikopterin düştüğü bölgeye yakın akaryakıt istasyonunda görev yapan Yılmaz, bir araca yakıt vermeye çıktığında gürültü ve çarpışma sesi duyduğunu söyledi.

Sesin geldiği yöne doğru döndüğünde helikopterin pervanesinin düştüğünü gördüğünü belirterek, "Sonra da helikopterin tamamı yere düştü. Bir anda alev topuna döndü. Isparta Kara Havacılık Okulu'na yakın olduğu için burada sürekli helikopterler uçuyor. Uçuşu önce normal bir uçuş zannetmiştik ama gürültü koptu ve düşer düşmez helikopter alev aldı" diye konuştu.

(RT/HA)