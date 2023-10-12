İSPARK ücretlerine yüzde 57’ye varan zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi ekim ayı üçüncü oturumu, dün (11 Ekim) Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönetiminde Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.



Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Meclisin temmuz ayındaki son oturumunda alınan kararla yüzde 18 zam yapılan İSPARK ücretlerine üç ay sonra yeniden zam yapıldı.

Yeni ücretler

Mecliste kabul edilen tarife kapsamında:

Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Eyüp, Sarıyer ile Güngören'in de aralarında bulunduğu birinci ve ikinci bölgedeki kapalı katlı ve açık otoparklarda ücret tarifesi 0-1 saat arası 33'ten 52 liraya, 1-2 saat arası 42'den 66 TL'ye, 2-4 saat arası 47'den 73 liraya, 4-8 saat arası 65'ten 101 liraya, 8-12 saat arası 86'dan 134 TL'ye, 12-24 saat arası da 130'dan 202 liraya yükseltildi.



Adalar, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultanbeyli, Şile'nin aralarında bulunduğu üçüncü bölgede ise 0-1 saat arası 23'den 36 liraya, 1-2 saat arası 29'dan 45 liraya, 2-4 saat arası 37'den 58 TL'ye, 4-8 saat arası 47'den 73 liraya, 8-12 saat arası 72'den 112 TL'ye, 12-24 saat arası 94'den 146 liraya çıkarıldı.

Açık otoparklarda birinci ve ikinci bölgenin ücretleri, kapalı otopark ücretleri ile aynı oldu.

Geçerlilik

Orman, koru ve mesire alanlarına giriş-çıkış ücretlerinde de artış oldu.

Buna göre otomobiller için giriş-çıkış ücreti 67'den 104 liraya, minibüs-kamyonet-panelvan için 192'den 298 liraya, midibüs için 388'den 524 liraya, otobüs-kamyon için 677'dan 1050 TL'ye, motosiklet için 44'ten 69 liraya yükseltildi.

Yıllık bisiklet kiralama ücretinin ise 370 iken 574 TL olmasına karar verildi.



İSPARK'ın yeni ücret tarifesi 31 Aralık 2023'e kadar geçerli olacak.



(TY)