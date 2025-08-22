İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail ordusuna ‘Nazi’ benzetmesi

Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, Instagram hesabından, İsrail ordusundan keskin bir nişancının Filistinli bir çocuğu hedef alırken kayda aldığı videoyu paylaştı.
Keskin nişancının bu anları kayda alırken duyduğu sevinci yansıtan videoya tepki gösteren Bardem, İngilizce ve İspanyolca yaptığı paylaşımında şöyle dedi:
“İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Nazi’dir. Schindler’in Listesi’ndeki Amon Göth’ü hatırlıyor musunuz? Sırf eğlence olsun diye balkonundan esirleri vuran sadist bir SS subayıydı. O baskıcı bir askeri düzen içinde kötülüğün sıradanlığını ve zulmün cezasızlığını temsil ediyordu. Bugün, IDF, Filistin halkına karşı aynı terör ve insanlıktan çıkarma mantığını uyguluyor.”
Javier Bardem kimdir?
Oyuncu ve aktivist.
“No Country for Old Men” (2007) filmindeki Anton Chigurh rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülü kazandı ve kariyerinde bir dönüm noktası yaşadı.
“Mondays in the Sun”, “Biutiful”, “Before Night Falls”, “Mar Adentro” ve “Vicky Cristina Barcelona” gibi yapımlarla da büyük beğeni topladı.
Avrupa sineması ile Hollywood arasında köprü kuran isimlerden biri olarak, hem sanatsal hem de politik duruşuyla güçlü bir figür olarak kabul ediliyor.
1969 yılında İspanya’nın Kanarya Adaları’nda doğan oyuncu, aynı zamanda bir iklim aktivisti. (TY)