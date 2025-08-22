İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail ordusuna ‘Nazi’ benzetmesi

Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, Instagram hesabından, İsrail ordusundan keskin bir nişancının Filistinli bir çocuğu hedef alırken kayda aldığı videoyu paylaştı.

Keskin nişancının bu anları kayda alırken duyduğu sevinci yansıtan videoya tepki gösteren Bardem, İngilizce ve İspanyolca yaptığı paylaşımında şöyle dedi:

“İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Nazi’dir. Schindler’in Listesi’ndeki Amon Göth’ü hatırlıyor musunuz? Sırf eğlence olsun diye balkonundan esirleri vuran sadist bir SS subayıydı. O baskıcı bir askeri düzen içinde kötülüğün sıradanlığını ve zulmün cezasızlığını temsil ediyordu. Bugün, IDF, Filistin halkına karşı aynı terör ve insanlıktan çıkarma mantığını uyguluyor.”