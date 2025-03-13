İspanya’nın ilk trans kadın milletvekili: Carla Antonelli

İspanya Cortes Generales Üst Meclisi'ndeki ilk açık kimlikli trans kadın senatör olmasıyla bilinen Carla Antonelli, aynı zamanda İspanya’daki önemli LGBTİ+ aktivistlerisinden birisi. Antonelli, ekoloji odaklı politikayı savunan sol parti Más Madrid'in baş yardımcılarından biri olarak da LGBTİ+ hakları için aktif bir şekilde mücadele ediyor.

Trans milletvekili, Francisco Franco'nun 40 yıllık faşist diktatörlüğü döneminde Tenerife'de doğdu. O yıllarda İspanya'da eşcinsel ilişki suç sayılıyordu ve yasalar gereği yaklaşık 5 bin kişi bu suçtan hüküm giymişti. Ancak o günden bu yana İspanya, LGBTİ+ hakları konusunda büyük ilerleme kaydetti.

İspanyalı trans milletvekili Antonelli'den Türkiyeli LGBTİ+’lara mesaj

Bir oyuncunun hikâyesi

1959’da işçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Antonelli, 18 yaşındayken memleketi Güímar'dan bir daha asla oraya geri dönmeme yemini ederek ayrıldı ve Madrid’e yerleşti. Burada güzel sanatlar okuduktan sonra oyunculuk kariyerine başladı. 1980’den 2009’a kadar süren oyunculuk kariyerinde en çok bilinen işleri, “Polisler, Sokağın Kalbinde” (Policías, en el corazón de la calle), “Komiser” (El comisario) ve “Yabancılar” (Extraños) oldu.

Antonelli, başrolünü oynadığı Lysistrata adlı tiyatro oyunundan sonra prestijli Merida sahnesine de çıkan ilk trans kadın oldu. Oyun, bir kadının barış sağlanana kadar Atinalı kadınları, kocalarıyla sevişmekten kaçınmaya ikna ederek eski bir savaşı sona erdirme planını konu alan bir komediydi. Bu bağlamda, Antonelli’nin politik duruşuna dair izleyiciye ve takipçilerine o dönemde dahi fikir verdi.

Soldaki siyasi kariyeri

Antonelli, sadece bir sanatçı değil, toplumsal değişim sembolü olarak İspanya’da önemli bir LGBTİ+ hakları savunucusu. Seks işçiliğinin yasallaştırılmasını savunan ve transların bu sektörde önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Antonelli, 1997 yılında İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) Federal LGBT Grubu'nun Transgender Alanı Koordinatörü oldu. Antonelli, bu süreçte PSOE’nin seçim platformu içerisinde de yer alan Evlilik Eşitliği Yasası (Equal Marriage Law) teklifinin sunulmasında büyük rol oynadı. 2004’te PSOE seçimleri kazandığında bu teklif, yasaya dönüştü.

Antonelli, 2007 yılında 14 yaş ve üzeri transların psikolojik veya başka bir tıbbi değerlendirmeye ve yargı onayına ihtiyaç duymadan cinsiyet uyum süreçlerini kolaylaştıran, iki yıl zorunlu hormon tedavisi görmeleri zorunluluğunu ortadan kaldıran Cinsiyet Kimlik Yasası’nı (Gender Identity Law) savundu. Muhafazakâr Halk Partisi’nin (HP) ve aşırı sağdaki Vox’un yasayı geri çekeceğine yönündeki açıklamaları üzerine, 2006 yılında, PSOE'yi, transların cinsiyet uyum operasyonu olmadan cinsiyet hanelerini değiştirebilmelerine olanak tanıyan bir yasa çıkarmaya ikna etmek için açlık grevine başladı: “Hayatta kendi prensipleriniz kadar önemli hiçbir şey yoktur. Aynaya baktığımda gerçek kendimin orada yansıdığını görmek istiyorum.”

2011 yılında parlementodaki bir açıklamasında kadın hapishanelerindeki trans ve çocukların hormon tedavisine zorlanmasıyla ilgili yayılan yalan haberlerin LGBTİ+ nefretini körüklediğini belirtti.

Mücadelesi devam ediyor

Antonelli, 2022’de, sonunda kabul edilen Cinsiyet Kimliği Yasası’nı desteklemeyi reddeden bir grubun ardından partiden ayrıldı ve bu tür olayların, insanların inançlarına sadık kalması gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

16 Şubat 2023'te kabul edilen kritik karar, 16 yaşın üzerindeki transların, doğum belgeleri de dahil olmak üzere resmî belgelerdeki cinsiyet işaretlerini tıbbi belgelere gerek duymadan değiştirmelerine olanak tanıdı. Yasa, aynı zamanda cinsiyet hoşnutsuzluğu tanısının ve iki yıllık hormon tedavisinin kanıtlanmasının gerekli olmadığı anlamına da geliyor.

Bağımsızlığını ilân eden Antonelli, 23 Haziran 2023’te Más Madrid tarafından bölgesel atamayla Pablo Gómez Perpinyà’nın yerine Senato’ya seçildi. 17 Ağustos 2023’te yemin ederek İspanya hükümetinin üst meclisinde görev yapan ilk trans kadın oldu.

Antonelli, şu anda da, İspanya'da hâlâ uygulanan “dönüşüm tedavileri”nin henüz Ceza Kanunu'nda suç olarak sınıflandırılmaması üzerine, bu uygulamaların yasaklanması için birçok imza kampanyası yürütüyor. (DT/TY)