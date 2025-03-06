İspanyalı trans milletvekili Antonelli'den Türkiyeli LGBTİ+’lara mesaj

İspanya’nın ilk trans kadın milletvekili Carla Antonelli, Türkiye’deki feministlere ve LGBTİ+ hak savunucularına mesaj gönderdi.

Gündemdeki LGBTİ+ karşıtı kanun teklif taslağına ilişkin dayanışma çağrısı yapan Antonelli’nin, video mesajını izlemek için tıklayın.

İktidardan LGBTİ+ haklarına yeni sınırlamalar

Antonelli’nin muzir.org’da İspanyolcası, İngilizcesi ve Türkçesi yayımlanan mesajı şöyle:

“Toplumsal cinsiyet rollerine uymamak. Sağ, aşırı sağ, radikaller ve kökten dincilerin LGTBIQ+ topluluğuna tekrar saldırmak ve onu kriminalize etmek için dayatmak istedikleri bir adımla daha karşı karşıyayız. Türkiyede LGBTIQ+ topluluğundan kız, erkek ve queer kardeşlerime. Özellikle de trans kız kardeşlerime MERHABA. Bu metni gayet iyi biliyorsunuz, çünkü 20 yılı aşkın süredir iktidarda olan partinin getirmek istediği yasa bu. Ve yine biz kız kardeşlerim, işlevsel bir suni gündem aracıyız. Kendi sefaletlerini, insanlar için gerçekten önemli olan diğer hakikatleri örtmek için öne sürdükleri mükemmel bir paravan… Bahsettiklerim; biz LGBTIQ+ topluluğunu kriminalize ederek gündemi değiştirirken, bir yandan üstünü örtmeye çalıştıkları barınma, istihdam oranları, yoksulluk gibi gerçek sorunlar…

“Size bir şey söyleyeyim mi? Sessiz kaldığımız her an onların ilerlemesine fırsat tanımaktır. Bu nedenle; sesimizi hep birlikte yükseltmenin, dünyanın tüm hoparlörlerinden sesimizi duyurmanın zamanı geldi. Maalesef dostlarım, bu sadece bugün Türkiye’de yaşanan bir sorun değil. Bu bir virüs, bu bir salgın, küresel çapta bir pandemi. Dünyanın tüm ülkelerinde… Onlar nefret gündemlerini yaymaya devam ederken Bir anda, biz LGBTIQ+ topluluğu bu gezegenin suçluları ilan edildik. Bu, çok daha kötü bir şeyin habercisidir. Bu, bir soykırımın ve LGTBIQ+ nüfusunun yok edilmesinin habercisidir. Ama size bir şey söyleyeyim: Tam da; nereden geldiğimizi, terk edildiğimiz ve hiçbirinin yaşamlarımızı umursamadığı o kenarlardan buraya, hayatın merkezine ulaşmanın bize nelere mal olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve şimdi; baş kaldırdığımız ve sosyal alanın tüm hücrelerini işgal ettiğimiz, onları rahatsız ettiğimiz zamandır. Tam da bu sebeple, nereden geldiğimizi ve buraya nasıl geldiğimizi bildiğimiz için, başladığımız yere geri gönderilmeye izin vermeyeceğiz. Bu yüzden hepimiz, birlikte, beraber seslerimizi yükselteceğiz ve önümüze bakacağız. Bir daha asla başımızı öne eğmeyeceğiz. Ha gayret Türkiyeli kız kardeşlerim.”

Özgül Saki: "LGBTİ+’lar 'tehdit' söylemiyle kriminalize ediliyor"