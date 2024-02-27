ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Şubat 2024 15:37
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2024 15:45
2 dk Okuma

İspanyalı çiftçiler, traktörleriyle Fransa sınırında

Çiftçiler, hükümeti ve AB'yi sorunlarına karşı duyarsız olmakla eleştirerek, gerçek çözüm önerileri için somut adımlar atılana kadar protestolarına devam edeceklerini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İspanyalı çiftçiler, traktörleriyle Fransa sınırında
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İspanya'da üç haftadır eylemlerine devam eden çiftçiler, ülkenin kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde Fransa sınırında yolu trafik akışına kapattı.

İspanya ile Fransa'yı kara yoluyla birbirine bağlayan AP-7 otoyolunda traktörleriyle yol kapatma eylemi yapan çiftçiler, Girona, Figueres, Tarragona gibi bazı çevre yollarında da trafiği yavaşlattı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, çiftçiler, Fas'tan geldiği belirtilen meyve ve sebzelerin bulunduğu bazı kamyonların içini boşaltarak ürünlere zarar verdi.

"Union de Uniones" adlı çiftçi sendikalarının bağlı olduğu örgütten yapılan açıklamada, taleplerine karşı şimdiye kadar hiçbir somut adım atmadıkları gerekçesiyle İspanya hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) eleştirildi.

Talepler

AB'nin, üçüncü ülkelerden gelen ürünleri, kendileri için geçerli olan kontrollerden muaf tutarak, üretim ve ticari açıdan desteklediğini ileri süren çiftçi sendikaları örgütü, "haksız rekabetin son bulması" çağrısında bulundu.

Çiftçiler, hükümeti ve AB'yi sorunlarına karşı duyarsız olmakla eleştirerek, gerçek çözüm önerileri için somut adımlar atılana kadar protestolarına devam edeceklerini duyurdu.

Aşırı sağcı grupların da destek verdiği eylemlerin son bulması için çiftçilerin başlıca talepleri şöyle:

"AB Ortak Tarım Politikası'nın bürokrasisinin ve çevresel maliyetlerinin esnekleştirilmesi, tarladan markete kadar gıda zincirinde üretim maliyetlerinin karşılanmasına yönelik yeni ücretlendirmeyi belirleyecek yasal değişiklik, üçüncü ülkelerle ticarette aynı üretim şartlarının getirilmesi ve gıda ürünleri ithalatına ilişkin bir gözlemevinin oluşturulması, Fas'tan yapılan ithalatın daha fazla kontrol edilmesi, Mercosur ve Yeni Zelanda ile yapılan anlaşmaların ve Şili, Kenya, Meksika, Hindistan, Avustralya ile yürütülen müzakerelerin askıya alınması, kuraklık sorununa karşı yardım." (TY)

çiftçi protestoları çiftçi eylemi Avrupa Birliği tarım politakaları
ilgili haberler
ÇİFTÇİLER AVRUPA BAŞKENTLERİNDE
İtalya'da traktörler Colosseum'un kapılarına dayandı
9 Şubat 2024
/haber/italya-da-traktorler-colosseum-un-kapilarina-dayandi-291678
Yunanistan'da çiftçilerden yol kapatma eylemi
8 Şubat 2024
/haber/yunanistan-da-ciftcilerden-yol-kapatma-eylemi-291608
ÇİFTÇİLERİN ÖFKESİ AVRUPA'YA YAYILIYOR
Çiftçiler Hollanda-Belçika sınırını kapattı
2 Şubat 2024
/haber/ciftciler-hollanda-belcika-sinirini-kapatti-291365
İtalyalı çiftçiler, AB'nin tarım politikalarını protesto etti
30 Ocak 2024
/haber/italyali-ciftciler-ab-nin-tarim-politikalarini-protesto-etti-291211
GÖSTERİCİNİN ÖLÜMÜ GERİLİMİ ARTIRDI
Fransa'da da çiftçiler traktörlerini kentlere sürdü
24 Ocak 2024
/haber/fransa-da-da-ciftciler-traktorlerini-kentlere-surdu-290993
ÜÇ GÜN DEMİRYOLU UYARI GREVİ
Almanya'da çiftçilerden sonra tren makinistleri sahaya indi
9 Ocak 2024
/haber/almanya-da-ciftcilerden-sonra-tren-makinistleri-sahaya-indi-290369
ALMANYA'DA TARIM DESTEKLERİ KALDIRILDI
Çiftçiler traktörlerini Berlin ve büyük kentlere sürdü
8 Ocak 2024
/haber/ciftciler-traktorlerini-berlin-ve-buyuk-kentlere-surdu-290307
Fransa'da çiftçiler Bölgesel Konsey'i protesto etti
16 Aralık 2023
/galeri/fransa-da-ciftciler-bolgesel-konsey-i-protesto-etti-289390
ilgili haberler
ÇİFTÇİLER AVRUPA BAŞKENTLERİNDE
İtalya'da traktörler Colosseum'un kapılarına dayandı
9 Şubat 2024
/haber/italya-da-traktorler-colosseum-un-kapilarina-dayandi-291678
Yunanistan'da çiftçilerden yol kapatma eylemi
8 Şubat 2024
/haber/yunanistan-da-ciftcilerden-yol-kapatma-eylemi-291608
ÇİFTÇİLERİN ÖFKESİ AVRUPA'YA YAYILIYOR
Çiftçiler Hollanda-Belçika sınırını kapattı
2 Şubat 2024
/haber/ciftciler-hollanda-belcika-sinirini-kapatti-291365
İtalyalı çiftçiler, AB'nin tarım politikalarını protesto etti
30 Ocak 2024
/haber/italyali-ciftciler-ab-nin-tarim-politikalarini-protesto-etti-291211
GÖSTERİCİNİN ÖLÜMÜ GERİLİMİ ARTIRDI
Fransa'da da çiftçiler traktörlerini kentlere sürdü
24 Ocak 2024
/haber/fransa-da-da-ciftciler-traktorlerini-kentlere-surdu-290993
ÜÇ GÜN DEMİRYOLU UYARI GREVİ
Almanya'da çiftçilerden sonra tren makinistleri sahaya indi
9 Ocak 2024
/haber/almanya-da-ciftcilerden-sonra-tren-makinistleri-sahaya-indi-290369
ALMANYA'DA TARIM DESTEKLERİ KALDIRILDI
Çiftçiler traktörlerini Berlin ve büyük kentlere sürdü
8 Ocak 2024
/haber/ciftciler-traktorlerini-berlin-ve-buyuk-kentlere-surdu-290307
Fransa'da çiftçiler Bölgesel Konsey'i protesto etti
16 Aralık 2023
/galeri/fransa-da-ciftciler-bolgesel-konsey-i-protesto-etti-289390
Sayfa Başına Git