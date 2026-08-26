İspanya’daki NATO karşıtı toplantı nedeniyle Türkiye'de tutuklu

Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenen NATO zirvesi öncesinde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Emir Karakum, Marmara Cezaevi’nden mektup gönderdi.

Karakum mektubu, tutukluluğunun 53. gününde (17 Ağustos 2026, Pazartesi) kaleme aldı. 26 Ağustos'ta bianet'e ulaşan mektupta Karakum NATO zirvesi öncesindeki operasyonları “anti-emperyalist avı” olarak nitelendirdi. Ankara'daki zirveyle paralel olarak İspanya Barselona'da düzenlenecek olan "Halkların Birliği Zirvesi" nedeniyle tutuklandığını anlattı.

Karakum ayrıca mektubunda aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Hüseyin Kütük, Dursun Göktaş, Nagihan Anne, Selda Özçelik, Ümit Çobanoğlu ve Doğan İncesu’nun durumlarına değindi. NATO tutuklularının hikayelerini, sağlık sorunlarını, ailelerinden ayrı kalmalarını ve cezaevlerindeki koşulları anlattı.

Mektup şöyle:

Bu mektubu tutuklanmamızın 53. gününde yazıyorum. NATO tutsakları olarak tutsak edilmeye devam ediyoruz. Ankara’da 7-8 Temmuz’da dünya halklarının katili olan NATO gelecek diye haziran ayında anti-emperyalist avı başlamıştı.

22 Haziran’da gözaltına alınıp 26 Haziran’da birçok anti-emperyalist arkadaşımızla birlikte tutuklandık.

Bu satırları Silivri Hapishanesi’nden yazarken bugün kötü bir haber aldık. Beraber tutuklandığımız arkadaşımız Hüseyin Kütük’ün babası vefat etti. Babası kanserdi. Oğlunun yanında tedavi olmak için Antep’ten İstanbul’a gelmişti. Uzun zamandır göremiyordu oğlunu. Oğlu da babasını.

Hüseyin Kütük, 23 Haziran’da babasının yanında gözaltına alınıp sonrasında 26 Haziran’da NATO soruşturması nedeniyle tutuklandı. Artık düğmeye basılmıştı. İktidar mümkün oldukça anti-emperyalist bırakmayacaktı.

Hüseyin, babasının cenazesine katılamadı. Nedeni, iktidarın güdümünde hareket eden Sulh Ceza Hâkimlikleridir.

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NATO tutuklusu başka bir arkadaşımdan bahsedeyim. Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nden Dursun Göktaş, yıllarını mücadeleye adamış, bu mücadele sürecinde kanser olmuştu. Ne zaman toparlamak üzere olsa siyasi operasyonlar toparlanmasına izin vermiyordu.

Dışarıdayken hastane işlerini zor olsa da yoluna koymuştu. Bilirsiniz, bu sağlık sistemindeyken, hele de kansersen tedavi bulmak, imkân bulmak zordur. Bu zorlukları aşıp bir düzene koymuştu ki iktidar, “Ne kadar gözaltı, Trump’tan o kadar övgü” diye Dursun Göktaş’ı tutukladı.

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Bir başka NATO tutuklusu Nagihan annemizden bahsedeyim. Kendisi 7-8 ay önce Grup Yorum emekçisi kızını görmeye Silivri’ye gitmişti. Dönüş yolunda otobüs bariyerlere çarparak kaza yapmış. Nagihan Anne bu kazada kalça kemiğini kırmış, 4-5 ay evden çıkamazken tedavi süreci olmuş. Süreç bitmeden NATO soruşturması nedeniyle tutuklanmış.

Neden tutuklandı Nagihan Anne? Çünkü sadece çocuklarını değil, tüm siyasi tutsakları sahiplenmişti.

Bu, emperyalizmin hoşuna gidecek bir örnek değildi; olacağı malumdu. NATO geliyor diye, ibret olsun diye Nagihan Anne tutuklanacaktı.

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Bir başka NATO tutuklusu, Bakırköy’de tutuklu Selda Özçelik’ten bahsetmek isterim.

Bilmiyorum, hiç Antakyalı arkadaşınız oldu mu? Benim gördüğüm tüm Antakyalıların memleket sevgisi sonsuzdur. Selda Özçelik’in de Antakya sevgisi ise bir başkadır. Antakya’dan bahsedilince gözleri parıldar. Hele İstanbul’dan Antakya’ya, memleketine gittiğinde dönüşü bambaşka olur.

Sanki dünyaları ona vermişsiniz gibi sevinir. Bu kadar sevgiye rağmen neden İstanbul’da derseniz, memleketini bırakıp gelmesi halkını çok sevmesindendir Arap kızının.

İktidar, “Sen misin güzel memleketini bırakıp İstanbul’a giden? Öyleyse sayıyı artırmak gerek” deyip, ne kadar çok anti-emperyalist, o kadar sömürgeci iktidarın devamı diye düşünüyordu.

Selda Özçelik, Silivri 6 No’lu Hapishanesi’nde ortak alanda tutsakların tuvaletinden yediği-içtiği yere kadar gözetleyen kameraların kaldırılması için 100. gününü aşkın bir süredir direnen arkadaşlarına destek vermek amacıyla 6 Ağustos Perşembe günü süresiz açlık grevine başladı.

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Bir başka NATO tutuklusu Ümit Çobanoğlu. bianet, birçok defa kuyu tipi hapishaneler üzerine karikatürlerine yer verilmiştir. Çobanoğlu, emperyalizmin politikalarını teşhir edecek yüzlerce karikatür yapmıştı.

Kuyu tipinden tahliye olan karikatürist Çobanoğlu: 'Kör hücre' gerçeğin ta kendisi

NATO geliyor; emperyalizme bu kadar karşı olan birini dışarıda tutmak Trump’ın rahatını kaçırabilirdi. Kaçırmamak için Ümit Çobanoğlu tutuklandı.

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Bir başka NATO tutsağı Doğan İncesu, Gayrettepe’de yanarak katledilen 29 işçinin avukatlığını yapıyordu. İncesu tüm ezilenlerin avukatıydı. Kuyu tipi hapishanelere karşı 266 gün açlık grevi yapan müvekkili Gürkan Türkoğlu’nun avukatıydı. Canla başla çalıştı Gürkan’ı yaşatmak için. Maalesef sessizlik Gürkan’ın katledilmesine neden oldu. Bugün herkesin dilinde Amerikan tipi kuyu tipi hapishaneler varsa, bu Doğan İncesu’nun canla başla çalışmasının sayesindeydi.

Emperyalizme rol model olan bir avukat değildi. Anti-emperyalist ağına elbet bir avukat eklenmeliydi. Ve avukat Doğan İncesu da tutuklandı.

Şimdi hapishanede neler yapıyor diyeceksiniz. Ezilenlerin avukatlığını yapmaya devam ediyor. Çünkü o, “Avukat ölse mezarda hak arar” diyenlerin geleneğinden geliyor.

Emir Karakum - Doğu İncesu

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Önümüzdeki hafta tutukluluğumuzun ikinci ayı bitecek olmasından dolayı Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkacağız. Bağımsız görmediğimiz bu mahkemelere savunma vermeyeceğiz.

Sevgili bianet, sadece NATO tutsakları olarak değil, tüm siyasi tutsaklar hapishanelerde hak ihlallerine maruz kalıyor.

Komplo dosyalarla tutuklanıyoruz. Ailelerimizin en zor günlerinde yanlarında olamıyoruz. Sadece bizler değil, ailelerimiz de cezalandırılıyor. Sosyalist tutsaklar olarak koşullar ne olursa olsun üretmeye, umudu hapishanelerde büyütmeye devam ediyoruz.

Tutuklandığımız soruşturmayla ilgili bir resim göndereceğim. Soruşturma dosyasına İspanya’da düzenlenecek NATO zirvesini koymuşlar. Komplo bir soruşturma hazırlanırken herhangi bir özen gösterilmemiş. Polisler, “Nasıl olsa Sulh Ceza Hâkimlikleri içeriğine bakmıyor” deyip kes, kopyala, yapıştır diyerek hazırlamışlar.

Emir Karakum'un tutuklanmasına gerekçe gösterilen ve soruşturma dosyasına giren İspanya'daki NATO karşıtı toplantıya ilişkin bildiri

Bunların hepsi iktidarın suçlarıdır."