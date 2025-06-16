İspanya’da kitlesel turizm protesto edildi: Bizden çalıyor

İspanya’nın farklı kentlerinde halk, turizmin yol açtığı ekonomik ve sosyal sorunlara karşı yeniden sokaklara çıktı. Barselona, San Sebastian ve Granada’da düzenlenen kitlesel eylemlerde, mevcut turizm modeline karşı tepkiler yükseldi.

Özellikle Barselona'da kent merkezinde toplanan kalabalık, “Ekmek, gelecek, başımızı sokacak ev”, “Turizm bizden çalıyor” ve “Bir turist daha fazla, bir komşu daha az” sloganlarıyla hükümete ve yerel yönetime seslendi. Gösterilere sol eğilimli bazı siyasi partiler de destek verdi.

Halk, ayrıca, Barselona El Prat Havalimanı’nın genişletilme planına karşı çıkarak, çevresel ve kentsel etkiler konusunda uyarılarda bulundu. Polis, göstericilerin Sagrada Familia’ya doğru yürümelerine izin vermedi.

AA'nın geçtiği habere göre, San Sebastian’da ise 48 dernek ve örgütün çağrısıyla düzenlenen yürüyüşte, “Kontrolsüz turizm istemiyoruz” mesajı verildi. Katılımcılar, artan turist sayısının konut krizini derinleştirdiğini ve kent yaşam kalitesini düşürdüğünü savundu.

Granada’daki gösterilerde ise “Turizm sektörüne karşı değiliz; ama yerel halkı dışlayan ve mahalleleri yaşanmaz hale getiren modele karşıyız” denilerek, yatırım fonlarının konut piyasasına etkisi protesto edildi.

Halk, turizmi tamamen reddetmediklerini ancak şehirlerin önceliğinin ziyaretçiler değil, sakinler olması gerektiğini vurguladı. Talepleri arasında sürdürülebilir, halk odaklı bir turizm modeli geliştirilmesi öne çıktı.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 94 milyon turisti ağırlayan İspanya, bu yıl 100 milyon ziyaretçiyi geçmeyi hedefliyor. Turizm karşıtı hareketler ilk olarak 2022’de Kanarya Adaları’nda başlamış, zamanla Balear Adaları, Katalonya, Madrid ve Bask bölgelerine yayılmıştı.

(EMK)