İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 39’a yükseldi

İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükseldi.

Malaga-Madrid seferini yapan, 317 yolcunun bulunduğu, İryo şirketine bağlı hızlı trenin son üç vagonu dün (18 Ocak) yerel saatle 19.39’da (TSİ 21.39) Adamuz yakınlarında raydan çıkmış, bu sırada karşı yönden gelip Huelva’ya doğru giden, 100 yolcu taşıyan, Renfe şirketine bağlı tren raylara devrilen vagonlara çarpmıştı.

İspanya resmî haber ajansı EFE’nin Endülüs Özerk Yönetimi ve Sivil Koruma kaynaklarına dayandırdığı haberde tren kazasının ardından 48 kişinin tedavi gördüğü, 12’sinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

200’den fazla sefer iptal edildi

İspanya demiryolu ulaşım şirketi Renfe, kaza sebebiyle Endülüs istikametindeki 200’den fazla seferin iptal edildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Malaga-Madrid seferini yapan hızlı trenin raydan çıktığı kazayla ilgili, “Son derece garip bir kaza,” değerlendirmesinde bulundu.

Endülüs Özerk Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno, olay yerinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Başbakan Pedro Sánchez, kaza nedeniyle bugünkü tüm programlarını iptal etti. (TY)