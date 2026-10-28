İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 kişi hayatını kaybetti

İspanya’da Madrid-Endülüs seferini yapan iki hızlı trenin çarpışması sonucu en az 46 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri geçici olarak durduruldu.

İspanya resmi haber ajansı EFE’nin haberine göre kaza, yerel saatle 08.54’te Toledo yakınlarındaki Los Yebenes mevkiinde meydana geldi. Madrid’den Sevilla’ya giden Renfe şirketine ait hızlı tren ile karşı yönde ilerleyen Iryo şirketinin treni çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki vagon yamaçtan yuvarlandı. Kazada iki trende bulunan toplam 544 yolcu etkilendi. Yaralılara müdahale edilebilmesi için Toledo çevresindeki hastanelerde planlanan ameliyatların ertelendiği bildirildi.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ilk belirlemelerde sinyalizasyon sistemindeki insan hatası ihtimali üzerinde durulduğu öne sürüldü.

Sanchez: Ekipler sahada

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sanchez, acil durum ekiplerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yaralılara yardım etmek ve kazadan etkilenenlerin güvenliğini sağlamak için çalıştığını söyledi.

Kaza nedeniyle Sanchez’in yanı sıra bazı bakanlar ve muhalefet partilerinin liderleri de gün içindeki programlarını iptal etti.

DEM Parti'den mesaj

DEM Parti X'te İspanya'ya dayanışma mesajı iletti:

"İspanya’da iki hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Önlenebilir kazalar, yanlış politikalar yüzünden insanların hayatına mal oluyor. İspanya hükümet yetkililerini kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için etkin ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye, ihmali ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamaya çağırıyoruz. İspanya halkının acısını paylaşıyor, dayanışma duygularımızı iletiyoruz."

(EMK)