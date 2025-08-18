İspanya’da 2 bin 405 kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybetti

İspanya, bu yaz, tarihinin en sıcak dönemlerinden birini yaşıyor.

Ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle gerçekleşen ölümler geçen yılın oranlarını şimdiden geride bırakırken, büyük orman yangınları da can ve mal kaybına neden oluyor.

İspanya Günlük Ölüm İzleme Sistemi’nin (MoMo) verilerine göre bu yaz, 2024’ün 15 Mayıs-30 Eylül tarihleri arasında İspanya’da 2 bin 12 kişi aşırı sıcak havalardan hayatını kaybederken, bu sayı 16 Ağustos’a kadar 2 bin 405 oldu.

Sadece ağustos ayının ilk iki haftasında 931 kişi aşırı sıcaklardan öldü.

Son iki haftadır bu yazın ikinci büyük sıcak hava dalgasının yaşandığı İspanya’da, Devlet Meteoroloji Enstitüsü’nün (AEMET) verilerine göre 16 Ağustos’ta ülkede 224 ölçüm istasyonunda hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde olduğu bildirildi.