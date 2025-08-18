İspanya’da 2 bin 405 kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybetti

İspanya, bu yaz, tarihinin en sıcak dönemlerinden birini yaşıyor.
Ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle gerçekleşen ölümler geçen yılın oranlarını şimdiden geride bırakırken, büyük orman yangınları da can ve mal kaybına neden oluyor.
İspanya Günlük Ölüm İzleme Sistemi’nin (MoMo) verilerine göre bu yaz, 2024’ün 15 Mayıs-30 Eylül tarihleri arasında İspanya’da 2 bin 12 kişi aşırı sıcak havalardan hayatını kaybederken, bu sayı 16 Ağustos’a kadar 2 bin 405 oldu.
Sadece ağustos ayının ilk iki haftasında 931 kişi aşırı sıcaklardan öldü.
Son iki haftadır bu yazın ikinci büyük sıcak hava dalgasının yaşandığı İspanya’da, Devlet Meteoroloji Enstitüsü’nün (AEMET) verilerine göre 16 Ağustos’ta ülkede 224 ölçüm istasyonunda hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde olduğu bildirildi.
Orman yangınları
Öte yandan, İspanya’daki orman yangınları 23 noktada devam ediyor.
Tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele eden ülkede ağustosun başından itibaren, söndürme çalışmalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı dörde yükseldi.
Kuzeyde Ourense, Leon, Zamora, Salamanca ve Avila, güneydeki Extremadura bölgesinde (Jarilla ağırlıklı) büyük yangınların olduğu, yıl içinde şimdiye kadar yanan ormanlık alanın 120 bin hektarı geçtiği belirtiliyor.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, yerel yönetim yetkilileri, ülke genelindeki 15 ana yolun ulaşıma kapatıldığını, tren seferlerinde de aksamalar olduğunu bildirdi.
İspanya devlet televizyonu RTVE’ye konuşan Savunma Bakanı Margarita Robles, yangınlar için “Korkunç bir durum,” değerlendirmesinde bulundu.
Robles, mevcut durumda İspanya Askeri Acil Müdahale Birliğinden (UME) 3 bin askerin sahada görev aldığını, gerek görülmesi halinde tüm ordunun yangın söndürme çalışmalarında görev yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Aşırı sıcak hava dalgasının bu hafta sonunda ülkeyi terk etmesi bekleniyor. (TY)