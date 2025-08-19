İspanya ve Portekiz, orman yangınlarını kontrol altına almakta zorlanıyor

İspanya ve Portekiz, tarihinin en büyük orman yangınlarını kontrol altına almakta zorlanıyor.

İspanya'da kuzeyde Galiçya'da Ourense ile Kastilya ve Leon bölgesinde Leon ve Zamora kentleri yangınlardan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

Güneyde Extremadura'da Caceres çevresi ile kuzeyde Asturias bölgelerinde de alevler yükselmeye devam ediyor.

Sadece Galiçya bölgesinde ay başından bu yana 60 bin hektardan fazla alan yanarken, İspanya genelinde bu yıl içinde şimdiye kadar 120 bin hektara yakın ormanlık alan yandı. Leon’da ise hâlâ 14 noktada orman yangınları devam ediyor.

“İklim acil durumu yaygın hale geliyor”

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada, son iki haftadır yangın söndürme çalışmalarına destek veren ve mevcut durumda 1400 askeriyle sahada bulunan İspanya Askeri Acil Müdahale Birimi'nin (UME) 500 asker daha yollayacağını söyledi.

“Ülkemizde iklim acil durumu giderek daha ciddi ve yaygın hale geliyor,” diyen Sanchez, siyasi tartışmaları bir kenara bırakarak ülkedeki tüm siyasi partilere iklim acil durumunu hafifletmek için kapsamlı bir ortak devlet çözümü bulunması yolunda anlaşma sağlanması çağrısında bulundu.

🌍 “Iklim acil durumu” (climate emergency), hükümetlerin, yerel yönetimlerin, kurumların ve toplulukların iklim krizinin yarattığı tehditlerin aciliyetini ve ciddiyetini resmen tanıdığını ifade eden bir terim.



İklim krizinin yol açtığı küresel ısıtma, aşırı hava olayları, kuraklık, sel, orman yangınları, biyoçeşitlilik kaybı gibi felaketlerin insanlık ve ekosistem için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu ve derhal harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan bir politik ve toplumsal beyan niteliği taşır.