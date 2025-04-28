İspanya ve Portekiz'de geniş çaplı elektrik kesintisi

İspanya ve Portekiz genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanıyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık yaşanırken, Barajas Havalimanı elektriksiz kaldı.

Madrid ve Barselona gibi büyük kentlerde iletişim ve ulaşım ağları akamete uğrarken internet hizmetleri aksadı.

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE) firması, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve kesintinin sebebinin belli olmadığını duyurdu.

İspanya'daki demiryolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki "Ulusal Elektrik Şebekesi'nin kesilmesi" nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, "Madrid Open" tenis turnuvası da elektrik kesintileri sebebiyle askıya alındı.

Siber saldırı ihtimali

İsmi belirtilmeyen bir yetkili, "İspanya'daki durumun idare edilmesi için kriz komitesi kuruldu. Şu aşamada bu dev kesintinin sebebine ilişkin bir kaynak yok. Siber saldırı ihtimali göz ardı edilmiyor ve soruşturmalar sürüyor," açıklaması yaptı.

Red Electrica ayrıca, elektriğin tekrar sağlanmasının kademeli bir süreç olacağını ve arzı sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini duyurdu.

Portekiz yerel medyasında ise elektrik kesintilerinin ülke çapında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Politico'nun haberine göre, Portekiz'deki elektrik operatörü E-Redes, elektrik kesintisinin "Avrupa güç şebekesinde bir problemden" kaynaklandığını ifade etti.

Açıklamada, voltajda dengesizliğin kesintiye yol açmış olabileceği belirtildi.

Öte yandan, geniş çaplı kesintiye dair hükümet yetkililerinden hâlâ açıklama yapılmazken Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi. (TY)