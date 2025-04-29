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DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Nisan 2025 09:36
 ~ Son Güncelleme: 29 Nisan 2025 12:37
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İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

Geniş çaplı elektrik kesintilerinin nedeni hâlâ netlik kazanmazken, kesintiler her iki ülkede de hayatı neredeyse durma noktasına getirmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İspanya'da dünden bu yana devam eden elektrik kesintisinin neredeyse tamamen giderildiği belirtildi.

İspanya elektrik şirketi Red Electrica'dan yapılan açıklamada, trafo merkezlerinin tamamının faaliyete geçtiği, bakım işlemlerinin sürdüğü aktarıldı. İspanya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 99,16'sının karşılandığı vurgulanan açıklamada, üretimin 21 bin 265 megavat olduğu belirtildi. 

Ülkedeki demiryolu işletim şirketlerinden yapılan açıklamada, banliyö trenlerinin yüzde 50-60 arasındaki yoğunlukta çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi. 

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İspanya haber ajansı EFE'nin haberinde, elektrik kesintisinden etkilenen 126 trenin 123'ünden yolcuların tahliyelerinin tamamlandığı bilgisi verildi. Madrid Metrosu da çeşitli hatlarda yeniden hizmet vermeye başladı.

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, aksamalar ve başlayacak ticari tren seferleri hakkında bilgi vererek, bazı bağlantılar harici yüksek hızlı trenin de çalışacağını duyurdu.

Kesintinin nedeni belirsiz

Portekiz haber ajansı Lusa'ya göre, elektrik şirketi E-Redes gece yarısı itibarıyla 424 trafo merkezinin kısmen faaliyete geçtiğini açıkladı.

Ülkede 6,2 milyon müşteriye elektrik hizmeti sağlandığını duyuran şirket, normale dönüşün ne zaman olacağının belli olmadığını ifade etti.

Geniş çaplı elektrik kesintileri iki ülkede de hayatı durma noktasına getirmişti. 

Reuters'da yer alan habere göre, kesintinin nedeni belirsizliğini korurken, Portekiz sorunun İspanya kaynaklı olduğunu öne sürdü; İspanya ise Fransa ile bağlantısındaki bir kopmayı işaret etti.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, elektrik kesintisinin siber saldırıdan kaynaklandığına dair “herhangi bir belirti olmadığını” söyledi.

Buna rağmen, olası bir sabotajla ilgili söylentiler yayıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bu konuda görüştüğünü açıkladı.

Sanchez, ülkenin beş saniye içinde 15 GW elektrik üretimi kaybettiğini ve bunun ulusal talebin yüzde 60’ına denk geldiğini belirtti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İspanya portekiz elektrik kesintileri
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/haber/ispanya-ve-portekiz-de-genis-capli-elektrik-kesintisi-306893
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