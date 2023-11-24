İspanya ve Belçika Büyükelçileri İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve kınandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun Gazze'deki katliamın durdurulmasına yönelik demeçlerine tepki gösterdi.

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada Netanyahu'nun iki liderin sözlerini kınadığı ifade edildi.

AA'nın haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığının basın bilgilendirme notunda iki ülke liderinin açıklamaları nedeniyle Tel Aviv büyükelçilerinin Bakanlığa çağırılarak kınama mesajı iletildiği duyuruldu.

Resmi açıklamada alıntılanan sözleriyle İsrail Dışişleri Bakanı Eli Kohen "İspanya ve Belçika Hükümet Başkanlarının terörizmi destekleyen asılsız demeçlerini kınıyoruz" dedi.

Kohen, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuka uyduğunu öne sürdükten sonra çatışmalara verilen insani aradan sonra da Gazze Şeridi'ne saldırmayı sürdüreceklerini yineledi.

Sanchez ve De Croo'dan net açıklamalar

İspanya Başbakanı Sanchez, Mısır'da Refah Sınır Kapısında yaptığı açıklamada, "AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." diye konuşmuştu.

AVRUPA'DA FİLİSTİN TARTIŞMASI Sanchez | "AB Filistin Devleti'ni tanımazsa İspanya kendi kararını verecek"

Sanchez, Kudüs'te ayrı ayrı görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "İsrail'in kendini savunma hakkının, aralarında binlerce çocuğun da olduğu Gazze'deki masum sivillerin öldürülmesini içermediğini" de söylemişti.

Belçika Başbakanı De Croo da İsrail'i ziyaretinde Netanyahu ile görüşmesinden sonra 10 bin kişinin daha ölmesini istemediklerini vurgulayarak "İsrail'in sivil kayıpları önlemek için daha çok şey yapması gerek" demişti.

(AEK)