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DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Kasım 2023 21:32
 ~ Son Güncelleme: 24 Kasım 2023 23:06
2 dk Okuma

NETANYAHU'DAN ELEŞTİRİLERE TEPKİ

İspanya ve Belçika Büyükelçileri İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve kınandı

Sanchez ve De Croo'nun Kahire'de Filistin Devleti'nin tanınması çağrısı ve Gazze'de sürdürülen kıyımın kabul edilemezliğine ilişkin demeçleri Binyamin Netanyahu'nun tepkisine yol açtı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada Netanyahu'nun demeçleri kınadığı bildirildi.

Tel Aviv

Tel Aviv
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/24/ispanya-ve-belcika-buyukelcileri-israil-disisleri-bakanligina-cagrildi-ve-kinandi.jpg
Binyamin Netanyahu, Sanchez (sağda) ve De Croo ile Tel Aviv'de/AA

 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun Gazze'deki katliamın durdurulmasına yönelik demeçlerine tepki gösterdi. 

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada Netanyahu'nun iki liderin sözlerini kınadığı ifade edildi.

AA'nın haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığının basın bilgilendirme notunda iki ülke liderinin açıklamaları nedeniyle Tel Aviv büyükelçilerinin Bakanlığa çağırılarak kınama mesajı iletildiği duyuruldu. 

Resmi açıklamada alıntılanan sözleriyle İsrail Dışişleri Bakanı Eli Kohen "İspanya ve Belçika Hükümet Başkanlarının terörizmi destekleyen asılsız demeçlerini kınıyoruz" dedi. 

Kohen, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuka uyduğunu öne sürdükten sonra çatışmalara verilen insani aradan sonra da Gazze Şeridi'ne saldırmayı sürdüreceklerini yineledi.

Sanchez ve De Croo'dan net açıklamalar

İspanya Başbakanı Sanchez, Mısır'da Refah Sınır Kapısında yaptığı açıklamada, "AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." diye konuşmuştu.

Sanchez | "AB Filistin Devleti
AVRUPA'DA FİLİSTİN TARTIŞMASI
Sanchez | "AB Filistin Devleti'ni tanımazsa İspanya kendi kararını verecek"
24 Kasım 2023

Sanchez, Kudüs'te ayrı ayrı görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "İsrail'in kendini savunma hakkının, aralarında binlerce çocuğun da olduğu Gazze'deki masum sivillerin öldürülmesini içermediğini" de söylemişti.

Belçika Başbakanı De Croo da İsrail'i ziyaretinde Netanyahu ile görüşmesinden sonra 10 bin kişinin daha ölmesini istemediklerini vurgulayarak "İsrail'in sivil kayıpları önlemek için daha çok şey yapması gerek" demişti. 

(AEK)

netanyahu pedro sanchez Alexander De Croo
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AVRUPA'DA FİLİSTİN TARTIŞMASI
Sanchez | "AB Filistin Devleti'ni tanımazsa İspanya kendi kararını verecek"
24 Kasım 2023
/haber/sanchez-ab-filistin-devleti-ni-tanimazsa-ispanya-kendi-kararini-verecek-288439
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