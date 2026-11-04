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YT: Yayın Tarihi: 04.11.2026 09:34 4 Kasım 2026 09:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.11.2026 09:41 4 Kasım 2026 09:41
Okuma Okuma:  1 dakika

İspanya Ulaştırma Bakanı, tren faciasından altı gün sonra istifa etti

İspanya'da iki hızlı trenin çarpışması sonucu 69 kişinin öldüğü kazanın ardından Ulaştırma Bakanı Oscar Puente görevinden ayrıldı. Puente, istifasını siyasi sorumluluk, tutarlılık ve mağdurlara duyduğu empatiyle açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İspanya Ulaştırma Bakanı, tren faciasından altı gün sonra istifa etti
Fotoğraf: Diego Radames / Europa Press
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İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago, 28 Ekim'de Toledo kenti yakınlarında iki hızlı trenin çarpıştığı ve 69 kişinin öldüğü kazanın ardından istifa etti.

Bakan Puente, tren kazasıyla ilgili mecliste yaptığı konuşmada istifasını açıkladı.

İstifasının nedenini "siyasi onur, tutarlılık ve mağdurlarla empati" olarak açıklayan Puente, bu kararın, "partisinin ve kendisinden önce gelenlerin belirlediği, daha adil ve eşitlikçi bir ülke ve toplum vizyonuna hizmet etmek için her şeyini verenlerin standartlarına uygun olmak amacıyla alındığını" söyledi.

Bir ulaştırma bakanının, "bir yıldan kısa bir süre içinde bu büyüklükte iki kaza yaşanmışken görevine devam edemeyeceğini" belirten Puente, 29 Kasım'daki erken genel seçimlerdeki adaylığını da geri çektiğini duyurdu.

Puente, Sosyalist İşçi Partisi'nin Valladolid'den liste başı adayıydı.

Valladolid kentinde 2015-2023 yıllarında belediye başkanı olan 58 yaşındaki Puente, 2023'ten bu yana Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı olarak görev yapıyordu.

Toledo yakınlarında 28 Ekim'de meydana gelen hızlı tren kazasının ardından koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ve muhalefetteki tüm siyasi partiler Puente'nin istifasını istemişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İspanya
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