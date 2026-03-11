İspanya Tel-Aviv büyükelçisini geri çekti

Çarşamba günü İspanya Resmî Gazetesi'nde yayımlanan Tel Aviv'deki Büyükelçiyi geri çekme kararıyla Gonzales hükümetinin bir gün önce onayladığı İsrail'le ilişkilerin diplomatik seviyesini düşürme politikası resmileşti.

Bu kararla İspanya'nın Tel Aviv'deki temsilciliği bundan böyle, bir maslahatgüzar tarafından yönetilecek.

Sanchez'in "soykırım" çıkışı ve tırmanan gerilim

Madrid yönetimi, iki hükümet arasındaki iplerin kopma noktasına gelmesinin ardından geçtiğimiz eylül ayında büyükelçisini istişareler için geri çağırmıştı.

Diplomatik kriz, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından açıklanan bir dizi kararı sert bir dille eleştirmesiyle patlak vermişti.

(AEK)