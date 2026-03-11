ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 11.03.2026 22:10 11 Mart 2026 22:10
 SG: Son Güncelleme: 11.03.2026 22:55 11 Mart 2026 22:55
Okuma Okuma:  1 dakika

İspanya Tel-Aviv büyükelçisini geri çekti

Resmî Gazete'de yayımlanan hükümet kararıyla İspanya, İsrail’in başkentindeki büyükelçisini görevden çekti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre, büyükelçinin geri çekilmesi salı günü kararlaştırıldı.

BİA Haber Merkezi

İspanya Tel-Aviv büyükelçisini geri çekti
İspanya'nın Tel-Aviv Büyükelçiliği/ Fotoğraf: AA

Çarşamba günü İspanya Resmî Gazetesi'nde yayımlanan Tel Aviv'deki Büyükelçiyi geri çekme kararıyla Gonzales hükümetinin bir gün önce onayladığı İsrail'le ilişkilerin diplomatik seviyesini düşürme politikası resmileşti.

Bu kararla İspanya'nın Tel Aviv'deki temsilciliği bundan böyle, bir maslahatgüzar tarafından yönetilecek.

Sanchez'in "soykırım" çıkışı ve tırmanan gerilim

Madrid yönetimi, iki hükümet arasındaki iplerin kopma noktasına gelmesinin ardından geçtiğimiz eylül ayında büyükelçisini istişareler için geri çağırmıştı.

Diplomatik kriz, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından açıklanan bir dizi kararı sert bir dille eleştirmesiyle patlak vermişti.

ilgili haberler
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’den Lübnan’la dayanışma mesajı
6 Mart 2026
/haber/ispanya-basbakani-pedro-sanchezden-lubnanla-dayanisma-mesaji-317411
İspanya İsrail’e yaptırım uygulayacak
8 Eylül 2025
/haber/ispanya-israile-yaptirim-uygulayacak-311275
İspanya Başbakanı Sanchez: İspanya, Filistin devletini tanımaya hazır
11 Nisan 2024
/haber/ispanya-basbakani-sanchez-ispanya-filistin-devletini-tanimaya-hazir-294112
